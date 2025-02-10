批具俊曄悼念文虛偽 中國導演加碼再轟「看不慣老韓男」

大S前天頭七，也是她和具俊曄結婚3週年紀念日。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間因流感併發肺炎不幸病逝日本，前天她頭七也是與夫婿具俊曄結婚3週年，一早具俊曄在IG發文「永遠愛妳」配上深情音樂惹人鼻酸，具俊曄發文後引來大批網友關注，卻被眼尖網友發現中國導演汪子琦在具俊曄發文底下留言：「You are phony person（你是個虛偽的人）。」暗指虛偽的人就是具俊曄。

汪子琦一番言論迅速被大批網友粉絲出征，許多人抨擊汪子琦過去的情史爭議，要她多留口德。

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被大批網友圍攻，汪子琦依然堅持己見，昨又在微博加碼發文繼續批評具俊曄，她怒嗆聲：「我就是看不慣那個韓國老男人。」汪子琦不滿具俊曄發表聲明：「我就是看不慣那個韓國老男人發的那個虛偽、毫無溫度的公關聲明，通篇我看到的只有算計，沒有失去摯愛的痛苦。」

汪子琦接著呼籲「請活著的人給予她尊重，讓她好好的安息」，而她批評具俊曄，個人感情史也被挖出，對此，汪子琦強硬回擊：「不要拿我曾經的婚姻來攻擊我，我離婚是淨身出戶的，一段不好的婚姻，輕則傷身，重則身敗名裂。」







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