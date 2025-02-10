好評動畫連霸北美雙週冠軍！《超狗神探》累積破5410萬美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由環球影業發行的夢工廠最新動畫《超狗神探》（DOG MAN）上週末（2月7至9日）在受到美國超級盃影響相對冷清的檔期中持續穩坐冠軍，再以1730萬美金（約台幣4.49億元）蟬聯北美週末票房冠軍，累積票房已達5410萬美金（約台幣17.76億元）。

夢工廠動畫新作《超狗神探》蟬聯北美雙週票房冠軍。（翻攝自IMDB）

該片改編自戴夫皮爾奇（Dav Pilkey）創作的同名童書，也是夢工廠繼改編他的《內褲超人》後，再將同宇宙作品搬上大銀幕，描述一名人類警察與他的忠誠愛犬在執勤時受傷後，被融合成一體，從而展開了一場驚險刺激的冒險。配音陣容包括彼特戴維森（Pete Davidson）、李利萊爾豪艾里（Lil Rel Howery）與艾拉費雪（Isla Fisher）。

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環球影業北美發行總裁Jim Orr對於該片表現充滿信心，直說「觀眾評價相當出色，更提到去年同樣也是由環球發行的夢工廠動畫《荒野機器人》和《功夫熊貓4》，以及2022年的《鞋貓劍客2》，所展現出的票房韌性，「希望《超狗神探》能像夢工廠其他作品一樣獲得長線票房成功。」

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