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娛樂 日韓

李茂珍來台想吃珍奶牛肉麵！上網搜九份美景點名石頭階梯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣歌手李茂珍宣布3月8日來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》，近來台灣美食魅力席捲韓國，未曾造訪台灣的李茂珍同樣期待：「想吃牛肉麵跟珍珠奶茶，這兩個應該是說到台灣就一定會想到的食物吧！」

李茂珍。（翻攝自李茂珍IG）李茂珍。（翻攝自李茂珍IG）

除了品嘗美食，李茂珍透露因為曾看過宮﨑駿經典動畫電影《神隱少女》，在確定來台開唱後，特別上網搜尋獨特景色和電影場景相似的九份，開心說：「想要去九份的石頭階梯看看。」

李茂珍來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》。（網銀國際影視提供）李茂珍來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》。（網銀國際影視提供）

李茂珍過去受訪曾自認是一個沒什麼入坑點的人，經過將近兩年時間，李茂珍已成為新生代中備受肯定的實力派歌手，現在再檢視個人特色，李茂珍謙虛表示：「還是沒有入坑點，但我自認很有在大眾音樂領域必要的音樂敏銳度！我覺得大家聽我的音樂，應該是因為我的音樂很純粹、很棒。」

李茂珍即將在3月8日來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》，更多活動最新訊息，請密切鎖定網銀官方社群。

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