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YOASOBI登小巨蛋成真！台粉聽音漏：我們回歸現實

YOASOBI的Ayase（左三）、ikura（右三）完成小巨蛋兩天的演出。（好玩國際文化提供）YOASOBI的Ayase（左三）、ikura（右三）完成小巨蛋兩天的演出。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團YOASOBI今天（9日）結束兩天在小巨蛋舉行的「超現實」演唱會，主唱ikura在台上有感而發，稱知道有許多台粉都在呼喚他們，如今能站上小巨蛋就像「願望成真」，「都是因為有大家的愛才能來到這裡，我想用一句話中文說『我愛你們』！」

YOASOBI的Ayase雖然站在後方，但仍相當搶眼。（好玩國際文化提供）YOASOBI的Ayase雖然站在後方，但仍相當搶眼。（好玩國際文化提供）

YOASOBI今天最終場同樣熱力四射，粉絲也興奮不已，竟然突襲大喊「Ayase最棒了」，Ayase也當場給予回應：「大家再大聲一點！你們也最棒了！」一句話就炒熱了現場氣氛。甚至看到台下歌迷穿戴著各種周邊，像是毛巾、帽T，Ayase也滿意地直呼「很棒很棒」。

YOASOBI的演唱會宛如一場大型燈光秀。（好玩國際文化提供）YOASOBI的演唱會宛如一場大型燈光秀。（好玩國際文化提供）

YOASOBI在台唱過簡單生活節，也於新莊Zepp New Taipei演出過，ikura表示：「其實我們一年前來的時候，做了很多訪問、去了很多地方，接收到大家的熱情，網路上也不斷有粉絲呼喊著我們，所以能在台北小巨蛋開唱真的是如願成真。」他們很感謝能透過音樂引起大家的共鳴。

YOASOBI的主唱ikura精彩的表現，絕對令人難忘。（好玩國際文化提供）YOASOBI的主唱ikura精彩的表現，絕對令人難忘。（好玩國際文化提供）

演出尾聲，ikura、Ayase依依不捨說「不想結束啊」，他們回想起從「零」開始打拚，到現在能獲得大家的愛，真的非常開心，希望下一次到更大的場地演唱。Ayase也希望繼續把歌曲帶給大家，「讓大家在網路上稱讚我們是很棒的團體！」今天歌單與昨天大致相同，獻唱《Idol》、《勇者》、《怪物》等名曲，不過第一天的《Mister（ミスター）》換成《喜歡你（好きだ）》，讓許多台粉又驚又喜。

YOASOBI在台連唱兩天，許多粉絲都舉起手機、應援棒支持。（好玩國際文化提供）YOASOBI在台連唱兩天，許多粉絲都舉起手機、應援棒支持。（好玩國際文化提供）

此次YOASOBI來台開唱，場外也是一大看點，有粉絲為買周邊夜排，還有人聚集在小巨蛋一樓大廳聽「音漏」，畢竟中籤率僅60萬分之1，應援團隊腦筋轉很快，竟然幽默自製票券發放，甚至還把巡演名稱從「超現實」改成「回歸現實」，實在讓歌迷好氣又好笑，也不得不佩服他們的創意。

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