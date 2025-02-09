（影）具俊曄結婚3週年悲痛「永遠愛妳」 友人證實鋼琴親奏

具俊曄（左）深愛著亡妻大S。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕48歲女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，於日本驟逝，昨（8）日是大S與具俊曄結婚3週年紀念日，也是大S的頭七，具俊曄懷抱著悲痛的心情在社群平台發影片，除了喊話「永遠愛妳」之後，背景音樂哀痛的鋼琴聲，也是具俊曄親自彈奏。

大S（左）與具俊曄出國前曾一起參加王偉忠大女兒歸寧宴。（翻攝自IG）

懷抱著雙重悲痛的具俊曄昨日同時迎來大S的頭七與結婚3週年紀念日，他一大早在社群以韓文寫下「永遠愛妳」並標註大S的帳號，令人鼻酸。這段影片的背景音樂是法國鋼琴家Sofiane Pamart的〈Love〉，鋼琴原曲便充滿哀傷氛圍，流暢的音符更似說出無盡的思念。「CLON」（酷龍）成員姜元來的妻子「金鬆」聽出這段鋼琴演奏立刻知道彈奏者是具俊曄，忍不住也在社群發文留言：「演奏的人是歐巴（具俊曄）」。

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具俊曄（左）親手演奏鋼琴訴說對大S的愛。（翻攝自IG）

除了具俊曄親手彈奏鋼琴訴說對大S無盡的思念與愛，小S也在沉寂7日之後曬出她和大S姊妹之間相當有意義的蝴蝶結珍珠髮夾。有人指出大S嫁給具俊曄，依照韓國習俗，家中辦喪事，喪家女性必須配戴蝴蝶結髮夾，兩則發文形式雖然不同，但都充滿深深的懷念之情。

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