被恩師欽點當「接班人」 陳亞蘭謙喊：楊麗花有你們才有今天！

陳亞蘭出席施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》座談會。（國家影視聽中心提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳亞蘭今（9日）出席施如芳新書《如有神在：楊麗花與她的時代》分享會，正式揭開「楊麗花年」的精采第一幕。分享會現場有92年次的年輕讀者引頸期盼，更有一位近七十歲的影迷熱情透露：「本來不逛書展，但我從小就愛歌仔戲，之前看到楊麗花本人簡直要瘋了！」

2025「楊麗花年」由專書 《如有神在：楊麗花與她的時代》打頭陣，緊接著下半年預計在楊團長的故鄉宜蘭，與傳藝中心聯手舉辦「世紀初戀・楊麗花」歌仔戲特展。年末則預計重磅獻映由影視聽中心、公視、台視共同出品的《世紀初戀－楊麗花》紀錄片。於此同時，影視聽中心也精心策畫放映館藏的楊麗花經典系列電影，準備讓楊麗花的粉絲「花迷」們大飽眼福。

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《如有神在：楊麗花與她的時代》全書以寫人、論藝二大方向，串聯楊麗花的生命史、演出劇目，將歌仔戲隨台灣影視聽環境變遷不斷奮進的發展軌跡發揚光大，寫出大於楊麗花的歌仔戲人生，並成為台灣人的共同記憶。

楊麗花在新書分享會當天雖未能親臨現場，但特別請金鐘戲王陳亞蘭代為出席。為了從龐雜史料釐清真相，除了楊麗花一一親自確認，陳亞蘭也從頭到尾陪伴編輯工作、居中協力，才能讓《如有神在：楊麗花與她的時代》順利面世。

陳亞蘭被楊麗花欽定為「接班人」，她在新書發表會現場就笑稱：「我最大的頭銜是楊麗花的弟子，再來才是金鐘得主。」提到楊麗花對她的深刻影響，從年輕時擔任助理，到現在也成為一團之長，楊麗花團長的待人接物、對歌仔戲以及母語文化的傳承與熱忱，都內化成自己的一部分，「台語很好聽，一定要代代相傳。」

陳亞蘭進一步表示，楊麗花承認的書只有三本，其中一本就是《如有神在：楊麗花與她的時代》，「如有神在，我的詮釋是，你覺得舉手三尺有神明，就會對別人好，得到幫助，所以楊麗花有今天，也是因為有這些愛她的粉絲。」謙虛與感性發言引來現場一片掌聲。

作者施如芳分享歷時4年多的寫作心路，她表示書寫動機是希望可以用更不一樣的視角去了解楊麗花，「台灣需要更多像楊麗花這樣的禮物。」撰稿的4年多時光，施如芳看見了很多連楊麗花都不知道的事情，作為歷史見證者的感覺令人興奮，「但也很忐忑，不知道楊麗花能不能接受自己的詮釋，被這樣重新觀看。」

談到楊麗花的魅力，施如芳在後記寫道，或許是看到楊麗花和她的歌仔戲歡歡喜喜地參與台灣的變化，自自然然地做自己，「在台語文化被輕賤糟蹋的年代，愛楊麗花就像在愛自己。」

《如有神在：楊麗花與她的時代》另收錄楊麗花永遠的娘子許秀年、傳承弟子陳亞蘭、編劇簡遠信、棚內指導王亞維、研究學者蘇碩斌與王君琦、崑曲演員楊汗如以及多位花迷的訪談紀錄，側看楊麗花鎂光燈下的風采。

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