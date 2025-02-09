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「台劇公務員」演八點檔遭轟：滾出這齣戲 陳家逵認了「嚇壞了」

陳家逵在《好運來》飾演賴慧如、楚宣的弟弟「蕭志偉」。（民視提供）陳家逵在《好運來》飾演賴慧如、楚宣的弟弟「蕭志偉」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳家逵有「台劇公務員」稱號，出道16年的他，前年為了替媽媽圓夢，首度接拍八點檔，成為「八點檔新人」，近期加入民視《好運來》，角色「蕭志偉」屬於反派方，沒想到竟遭網友批評，甚至還要他「滾出這齣戲」。

陳家逵談到，第2次參與八點檔演出，「這次飾演的人物，跟上一檔的有幾分類似，只是這次更有小聰明，更多小我的小奸小惡，而且站在『反派』這一邊。」然而他出場才幾集，討論平台已出現不少攻擊惡言，像是「你這爛長相，賤骨頭，看到你就想吐。」他坦言一開始看到留言，確實是嚇壞了，「這是我當演員生涯裡，演過再『壞』的人物都沒面對過的。」

陳家逵在《好運來》飾演賴慧如、楚宣的弟弟「蕭志偉」。（民視提供）陳家逵在《好運來》飾演賴慧如、楚宣的弟弟「蕭志偉」。（民視提供）

陳家逵想起以前看過八點檔演員的相關訪問，當看到有演員「出門被罵、吐口水、被威脅要殺全家」，他都覺得很不可思議，「怎麽可能？怎麽可能有人生活的寄託就在每日的八點檔上面，認真到好像戲裡面的人物是他／她生活裡的摯親好友，要如此同仇敵愾？」然而這回他也領教到了，但想一想也釋懷了，他說：「如果觀眾需要這平台去謾罵，伸張現實生活無法獲得的正義，那也算是善渡吧？」

陳家逵（中）在《好運來》與侯怡君（左）、藍葦華（右）有不少對手戲。（民視提供）陳家逵（中）在《好運來》與侯怡君（左）、藍葦華（右）有不少對手戲。（民視提供）

陳家逵表示，「我只是一名認真做好自己工作的演員，還請見諒。至少，我對得起自己的工作。」他貼出心藍葦華、侯怡君在《好運來》的劇照，笑說當時這場戲，三人至少是玩得很開心的。郎祖筠留言讚：「表示你演得好！」米可白也誇：「哥～你成功了。」陳家逵則苦笑說：「沒有想到是這樣的耶！」

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