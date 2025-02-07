「我的天使回天堂了」具俊曄韓文版聲明超催淚！ 中國網友也翻牆安慰

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎病逝，然而，老公具俊曄與前夫汪小菲的孩子監護權及遺產話題成為外界矚目的焦點。具俊曄昨（6）晚首度發聲，只盼最愛的熙媛可以安息，強調遺產相關權利全部交給S媽，值得注意的是，韓文版聲明中第一句寫道「2025年2月2日，我的天使回去了天堂」，逼哭不少粉絲，就連中國網友也翻牆湧入IG留言安慰。

大S、具俊曄。（VOGUE雜誌提供）

具俊曄昨晚以中、韓雙語首度對外發聲，其中韓文版本惹人鼻酸。他說，「2025年2月2日，我的天使回到了天堂。衷心感謝所有給予我們慰問和支持的人。此刻，我正經歷著無法用言語形容的悲痛，徬彿傷口不斷撕裂般的痛苦時刻。」

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具俊曄坦言，他沒有力氣說話，也不想說話。然而，在這份巨大的悲傷和哀悼尚未平息之際，有些惡意之人開始散布令人痛心的謠言。「有人裝作難過在外淋著雨走來走去，更有人刻意想讓我的家人有污點，拿著有關於保險跟費用製造成假新聞，帶給我們傷害。看到這種人真的讓我感到害怕，原來世界上竟然真的存在如此惡毒的人……」此外，他也懇請大家，讓他安靜度過這段時間。

針對外界關注的大S遺產，他則表示，「大S所有的遺產，都是生前為了保護深愛的家人所存下來的，我打算毫無保留地給予她的父母和孩子。對我而言，我和熙媛共度的時間，是這世間任何東西都無法換來、無價的禮物，我會守護熙媛最愛的家人，我認為這是我最後應該要做的事。」

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言安慰，就連中國網友也翻牆來到IG發聲力挺，「真正的愛，應該是成全、祝福、包容、陪伴、理解、同理與關懷」、「感謝你這三年給姐姐（大S）的愛，你是很有愛跟溫暖的男人」、「謝謝你讓大S最後幾年開心快樂。希望你知道中國很多人在為大S和你們一家人發聲。邪不壓正，希望她安息，我們都懷念她。」

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