賈永婕曝大S生前最後對話！遭疑「S家有同意嗎？」回應了

賈永婕（左）曝光大S（右）臨終細節遭網友質疑。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，多年好友賈永婕3日發文描述具俊曄深吻淚別大S的場景，今（6）再透露大S生前對她說的3個字，沒想到卻引起網友質疑，是否有經過家人同意才公開臨終細節，對此她也正面回應了。

賈永婕今日再度發文寫下，「幹得好！永婕，這是大S跟我說的最後3個字」，提到大S生前經常替她抱不平，每次看見她被攻擊，總是氣得想親自出面反擊，不過最終仍會選擇自己處裡，而大S仗義的態度也讓她相當感動。接著提到自己在社群發布有關大S的文章後，遭到不少中國水軍攻擊，「就像是到了現在還要運用這樣的操作黑我就算了，還要黑他們家人，真不可理喻！」表示會堅決反擊。

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賈永婕3字回應網友質疑。（翻攝自臉書，經本報後製處理）

文章曝光後，吸引不少網友力挺支持，但也有人質疑，「大S家人有同意你公布過世當下的內容嗎？就你一個人講跟你看到，其他好友都見不到最後一面，然後寫一堆什麼親吻大S吻別的內容，你又收割一波流量了、阿雅 范曉萱有像你這麼愛蹭嗎？」對此，賈永婕也親「你說呢」，短短3字間接表達有經過同意才發文。

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