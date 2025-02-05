才結婚2年！丈夫疑留遺書輕生 小島瑠璃子證實死訊：無法接受

小島瑠璃子是寫真女星出身，主持功力也是一流。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星小島瑠璃子昨天（4日）傳出與企業家丈夫北村功太雙雙送醫的消息，北村功太所屬的「Habitat」今天證實，社長北村功太逝世的消息，得年29歲。

北村功太與小島瑠璃子在2023年3月結婚，同年8月小島在IG上宣布懷孕，並生下寶寶。小島瑠璃子稍早在IG上也證實，表示丈夫是個顧家、溫柔又有責任感的男人，十分疼愛孩子，沒想到離別來得如此突然，讓她心中充滿遺憾，原本規劃好的美好未來，至今無法實現，「我到現在還無法接受這個事實！」針對丈夫的死因，小島瑠璃子不願透露，希望外界體諒。

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「Habitat」今天在官網上宣布，社長兼創始人北村功太在2月4日逝世，得年29歲，告別式將由親近的好友進行，家屬婉拒花籃、奠儀。

小島瑠璃子發文證實丈夫北村功太過世。（翻攝自IG）

昨天案情還不清，僅報導小島瑠璃子輕傷、北村功太送醫後宣告不治的消息。今天日本媒體進一步報導，小島瑠璃子返回到東京住處後，發現家中異常，丈夫已經沒有意識，而小島瑠璃子疑似吸入「某種氣體」感到身體不適，房間內還留有一封疑似遺書的書信。

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