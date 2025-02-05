晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才結婚2年！丈夫疑留遺書輕生 小島瑠璃子證實死訊：無法接受

小島瑠璃子是寫真女星出身，主持功力也是一流。（翻攝自IG）小島瑠璃子是寫真女星出身，主持功力也是一流。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星小島瑠璃子昨天（4日）傳出與企業家丈夫北村功太雙雙送醫的消息，北村功太所屬的「Habitat」今天證實，社長北村功太逝世的消息，得年29歲。

北村功太與小島瑠璃子在2023年3月結婚，同年8月小島在IG上宣布懷孕，並生下寶寶。小島瑠璃子稍早在IG上也證實，表示丈夫是個顧家、溫柔又有責任感的男人，十分疼愛孩子，沒想到離別來得如此突然，讓她心中充滿遺憾，原本規劃好的美好未來，至今無法實現，「我到現在還無法接受這個事實！」針對丈夫的死因，小島瑠璃子不願透露，希望外界體諒。

「Habitat」今天在官網上宣布，社長兼創始人北村功太在2月4日逝世，得年29歲，告別式將由親近的好友進行，家屬婉拒花籃、奠儀。

小島瑠璃子發文證實丈夫北村功太過世。（翻攝自IG）小島瑠璃子發文證實丈夫北村功太過世。（翻攝自IG）

昨天案情還不清，僅報導小島瑠璃子輕傷、北村功太送醫後宣告不治的消息。今天日本媒體進一步報導，小島瑠璃子返回到東京住處後，發現家中異常，丈夫已經沒有意識，而小島瑠璃子疑似吸入「某種氣體」感到身體不適，房間內還留有一封疑似遺書的書信。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中