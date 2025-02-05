暫別五月天！「瑪莎拉弟」組新團 蕭秉治認了圈內只有兩位好友

蕭秉治（右起）推出新歌MV，幸運邀來鼓鼓、瑪莎、聖皓助陣演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天瑪莎過年期間和家人赴日度假，現在則難得客串師弟蕭秉治的《勝利人生》MV演出，並與麋先生主唱聖皓以及「鼓鼓」呂思緯一起玩團，粉絲興奮幫取團名「瑪莎拉（師）弟」，為了MV限定成團，卡司堅強。

蕭秉治推出新專輯《完人》當中《勝利人生》MV，他說：「鼓鼓和聖皓是我在這個圈子裡唯二，兩個最好的朋友，瑪莎哥是我認為圈內最好相處的一位大哥。」

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瑪莎（前）難得客串演出MV，與聖皓（後排左起）、蕭秉治、鼓鼓闖出勝利人生。（相信音樂提供）

瑪莎為了挺蕭秉治，相隔15年再次客串其他歌手作品演出MV，他笑說之前都專幫美女像是劉若英、丁噹拍MV，難得為蕭秉治演出，也讓蕭秉治開心大喊：「賺到了！」

瑪莎（左起）、蕭秉治、鼓鼓、聖皓拍攝MV一起玩團。（相信音樂提供）

「瑪莎拉弟」在MV裡一起玩團，也飾演公司的主管以及員工，同時也是一群最好的朋友，齊力開啟《勝利人生》。8月23日蕭秉治將到高雄巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，門票將在2月9日他生日當天中午12點於拓元售票系統開賣，另外2月15日他會到高雄流行音樂中心旁廣場舉辦簽票會。

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