大S骨灰包機由汪小菲出錢？小S怒斥謊言「都是徐家人負責」

具俊曄護送大S骨灰上車。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間於日本不幸病逝，骨灰昨下午由VistaJet的私人包機運回台灣，3點多平安落地台北松山機場。今天傳出私人包機的費用以及接洽，都是由汪小菲負責，S家人看到之後相當傻眼，透過小S經紀人發出聲明闢謠。

根據官網公布之價格，VistaJet私人包機每小時約11000美元（約36萬元台幣）起跳，從日本東京飛到台灣至少要花上百萬。昨網路上傳出私人包機的安排以及費用是由汪小菲出手打理，讓不少人懷疑事情的真偽，畢竟汪小菲的身分僅止於大S的前夫，與媽媽張蘭也曾與S家人屢次鬧翻，兩家不算和睦。

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對此，小S稍早也透過經紀人發聲，澄清大S的後事，都是由自家人處理，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」語氣氣憤又無奈，希望一切的謠言可以停止。

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