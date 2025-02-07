小S停工半年！告假《不熙娣》主持由Sandy代班接下

小S（左）。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛在2日猝逝，妹妹小S狀態也讓網友們相當關心，日前由小S才向主持節目《小姐不熙娣》請假，今（7）日節目也於粉專上發文宣布小S已主動告知需要請假半年，節目主持暫時由「Sandy」吳姍儒代班。

節目組《小姐不熙娣》表示，感謝所有忠實支持節目的觀眾朋友們，你們的支持和觀看是節目繼續努力的最大動力。日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定。

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Sandy。（資料照；記者潘少棠攝）

小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，延續娛樂從業者散播歡樂的精神並維持觀眾的收視習慣，因此希望製作單位尋找願意在此時幫忙主持的藝人朋友。「感謝Sandy在製作人B2的詢問下，同意在小S休息期間與我們一起為節目努力，繼續延續《小姐不熙娣》的精神。」

節目組也表示，感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目，「我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著你回來。」

《小姐不熙娣》確定由Sandy代班主持，而錄影檔期還在協調當中，而下週錄影也會延後。

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