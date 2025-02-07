晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S停工半年！告假《不熙娣》主持由Sandy代班接下

小S（左）。（記者潘少棠攝）小S（左）。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛在2日猝逝，妹妹小S狀態也讓網友們相當關心，日前由小S才向主持節目《小姐不熙娣》請假，今（7）日節目也於粉專上發文宣布小S已主動告知需要請假半年，節目主持暫時由「Sandy」吳姍儒代班。

節目組《小姐不熙娣》表示，感謝所有忠實支持節目的觀眾朋友們，你們的支持和觀看是節目繼續努力的最大動力。日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定。

Sandy。（資料照；記者潘少棠攝）Sandy。（資料照；記者潘少棠攝）

小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，延續娛樂從業者散播歡樂的精神並維持觀眾的收視習慣，因此希望製作單位尋找願意在此時幫忙主持的藝人朋友。「感謝Sandy在製作人B2的詢問下，同意在小S休息期間與我們一起為節目努力，繼續延續《小姐不熙娣》的精神。」

節目組也表示，感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目，「我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著你回來。」

《小姐不熙娣》確定由Sandy代班主持，而錄影檔期還在協調當中，而下週錄影也會延後。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中