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娛樂 電視

林志玲心痛大S離開！老公AKIRA低調發聲了

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，林志玲在IG發文淚喊：「真的太心痛了。」老公AKIRA今與牛奶和陳漢典出席《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影時，被問到是否有關心老婆的心情？他僅低調表示：「我們本來就有一些私交，但不方便多說什麼，希望他們能平靜度過。」

《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影，左起牛奶、AKIRA、陳漢典。（記者潘少棠攝）《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影，左起牛奶、AKIRA、陳漢典。（記者潘少棠攝）

傳出大S離開當天，林志玲第一時間透過經紀人表示：「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

今晚即將迎來《S+PLUS巔峰舞者》總決賽，陣容依舊豪華，由陳漢典主持，評審包含ENERGY牛奶、AKIRA、TONY GOGO、NIKE、田一德、徐百川等重量級人物，再加上賽評金陽、許凱皓，勢必將帶來一場高水準的巔峰對決。

談及擔任總決賽評審的心情？AKIRA表示，很期待看到不同選手能有不同的表現、帶來不同的驚喜；牛奶說節目到了總決賽，每組參賽者的表現和舞技勢必有一定的水準，不容置疑，評判重點取決於整體表演舞蹈、音樂的結合，以及舞者們所帶來的驚喜感。

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