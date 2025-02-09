史書華又翻車？陳沂曝他「盜圖賣錶」判賠50萬：丟臉到國際

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅牙醫史書華日前遭前妻指控外遇，還被發現與小三有諸多鹹濕對話，引起輿論譁然。他的死對頭陳沂今（9）日再加碼揭露，史書華謊稱和OMEGA（鐘錶品牌）合作，遭原廠提告侵害商標，法院判賠50萬。

史書華盜用吳宜農照片，將頭P上去。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂今天於臉書撰文直呼，「史書華又翻車了！」她指出，史書華2023年自稱，和OMEGA合作並開團販售名錶，當時被發現他盜用民進黨前台北市黨部主委吳怡農的身體，把自己的頭P上去，甚至是連手上的錶都是P上的。

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陳沂透露，如今事件迎來第二季，此事驚動OMEGA原廠，並對史書華提告侵害商標，向他求償500萬，而法院判賠50萬。她直指，「史書華的貨源是來自他自己去專櫃購買十幾支，並要求專櫃開發票給他公司，對外謊稱是OMEGA找他合作。應該是為了賺刷卡紅利和拿發票抵稅，順便營造大廠合作假象。」她也質疑，史書華用消費者的錢去付，開他公司的發票，這個金流和報稅方式沒有問題嗎？

消息曝光後，立刻引起熱議，有網友笑稱，搞到被原廠提告真厲害，陳沂則回應，丟臉丟到國際。

陳沂回應網友。（翻攝自臉書）

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