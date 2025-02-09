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劉喬安在美落網 黃國昌躺著中槍被酸「現在還在亂」

劉喬安傳出在美被逮捕將被遣返回台。（翻攝自ICE網站）劉喬安傳出在美被逮捕將被遣返回台。（翻攝自ICE網站）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「太陽花女神」劉喬安（現名劉依函）因涉嫌自美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝，她長期滯留美國未歸，美方移民及海關執法局（ICE）上個月將其逮捕，近期將遣返回台。

網紅「巴毛律師」陳宇安忍不住在臉書發文踢爆劉喬安黑歷史，透露早年已聽說過「這個人很不OK」，不僅詐欺斂財、還疑似謊稱罹癌。

相關新聞：劉喬安潛美落網 涉運毒重罪將遣返

「太陽花女神」劉喬安因涉嫌自美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝。（翻攝自臉書）「太陽花女神」劉喬安因涉嫌自美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝。（翻攝自臉書）

巴毛律師怒酸劉喬安：「現在證明她不只是騙子可能還販毒，後來乳癌好像憑空消失去年又改稱淋巴癌末期。」她更無奈當初說「館長」陳之漢、民眾黨立委黃國昌、「宅神」朱學恒、劉喬安等人有問題，「到現在這些政治腦還是一樣，不然黃國昌也不會在太陽花崛起然後到現在還在亂。」

民眾黨立委黃國昌。（記者方賓照攝）民眾黨立委黃國昌。（記者方賓照攝）

美國總統川普上任之後強力打擊非法移民，聯邦機構在美國各地強勢執法，其中在台涉及3項毒品與詐欺、侵占等5案件被通緝的劉喬安，美東時間上月22日被美國執法單位於波士頓一家旅館逮捕，目前拘留於執法行動遣返局ERO，將待美方完成相關程序後，最快下個月遣返回台歸案。

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