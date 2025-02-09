大S驟逝 吳鳳心疼具俊曄孤單處境

具俊曄（右）對外表示將把大S遺產留給S媽。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸病逝，昨是她頭七，也是與夫婿具俊曄結婚3週年，一早具俊曄在IG發文「永遠愛妳」配上深情音樂惹人鼻酸。

來自土耳其的藝人吳鳳，則在臉書發文坦言最心疼具俊曄，「他會有多傷心，真的無法想像」，吳鳳透露常想到母親，因媽媽39歲就走了，當時吳鳳才4歲，妹妹2歲多，「因為我們很小，所以不太會記得當下的感覺，但是後來聽我爸爸跟親戚述說，就知道大家多麽的難過。」

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吳鳳也表示爸爸常說，沒有老婆後覺得很孤單，本來很想要創業要挑戰更多事，不過沒有另一半的力量，於是放棄，「後來爸爸把所有的心力都放在我們的身上，讓我跟妹妹好好長大。」 對所有失去愛的人來說，吳鳳認為接下來的日子會很辛苦，但是還是要面對，「希望大家也都能給失去摯愛的人更多空間」，他說，雖然也難過，但是生活還繼續下去，只能隨時提醒自己，珍惜手上的一切，保持正面的心情，愛要及時，好好享受人生。

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