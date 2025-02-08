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娛樂 最新消息

YOASOBI首攻小巨蛋！被60萬台粉搶票嚇到了：1／4個台北欸

YOASOBI總共演唱18首歌曲，歌迷尖叫聲快掀翻小巨蛋屋頂。（好玩國際文化提供）YOASOBI總共演唱18首歌曲，歌迷尖叫聲快掀翻小巨蛋屋頂。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團YOASOBI首度攻蛋連唱兩天，共吸引2.4萬人朝聖，今天（8日）開唱首日，他們向粉絲大喊「暌違一年，我們回來了」，台粉也以「歡迎回家」迎接ikura、Ayase，兩人表示非常想念大家。

YOASOBI第3度在台演出，兩天吸引2.4萬人朝聖，連包廂都開。（好玩國際文化提供）YOASOBI第3度在台演出，兩天吸引2.4萬人朝聖，連包廂都開。（好玩國際文化提供）

這是YOASOBI第3度來台演出，去年在僅能容納2000人的新莊Zepp New Taipei演出，被歌迷抱怨「場地太小」，這次直接升級至小巨蛋，連包廂區都開，共有60萬人抽票，YOASOBI忍不住大讚：「在這裡的人都是菁英呢！」Ayase邀請小巨蛋的觀眾們一起「發聲練習」，要搖滾區、二樓及三樓的粉絲大聲尖叫，歡呼聲讓他很滿意，點頭表示「大家有心就做得到啊！接下來要用兩倍的力氣喊喔！」

YOASOBI主唱ikura展現超強唱功，狀況超好。（好玩國際文化提供）YOASOBI主唱ikura展現超強唱功，狀況超好。（好玩國際文化提供）

他們以《Seventeen》、《祝福》及《UNDEAD》開場，主唱ikura立刻展現超強唱功，讓全場歌迷聽得如癡如醉，飆高音對她來說根本就是小CASE，YOASOBI曲風多元，ikura用甜美的嗓音獻唱輕快的歌曲《Just a little step》，也能以極具爆發力的嗓音高歌《怪物》，《Haven’t》時更是邀請歌迷亮起手機燈，萬人手機燈海讓ikura驚呼「真的好漂亮」，現場氛圍十分溫馨。

YOASOBI由ikura（前）、Ayase（後）組成，是現今最紅的日本雙人組合。（好玩國際文化提供）YOASOBI由ikura（前）、Ayase（後）組成，是現今最紅的日本雙人組合。（好玩國際文化提供）

在正式演唱破億神曲《Idol》之前，ikura大喊：「讓我聽到你們最大的聲音！尖叫聲台北！」果然一首《Idol》讓全場熱血沸騰，聽聞粉絲的歡呼聲，ikura大讚「大家真的很棒，拿出真本事了呢，能聽到大家的歡呼聲真是太棒了」。

YOASOBI的Ayase大讚粉絲熱情應援。（好玩國際文化提供）YOASOBI的Ayase大讚粉絲熱情應援。（好玩國際文化提供）

講到一半她還突然喘不過氣，之後坦言聽到60萬人參與抽票，真的嚇到她，「我聽說台北市大概250萬人，雖然可能有從外縣市來的朋友，但約四分之一的人想看我們，真的驚訝又開心。」ikura有感而發，能與台灣的大家透過音樂產生連結，真的讓她感動到想流淚。

YOASOBI獻唱多首夯曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（好玩國際文化提供）YOASOBI獻唱多首夯曲，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（好玩國際文化提供）

YOASOBI笑說噴出的紙花是史上最多。（好玩國際文化提供）YOASOBI笑說噴出的紙花是史上最多。（好玩國際文化提供）

總共18首歌絕無冷場，最後一首歌《群青》掀起全場大合唱，噴出的紙花十分漂亮，不過Ayase吐槽：「可能是台灣、台北太熱情了，大概我們員工也瘋了，從來沒走噴出這麼多的紙花，都看不到前面了！機器會不會壞掉！」笑翻眾人。最後她們安可演唱《舞台に⽴って》、《向夜晚奔去》，結束在小巨蛋首日的演出。

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