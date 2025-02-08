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娛樂 最新消息

「丟丟妹」遇襲腦震盪 「他」花30萬元買凶教訓直播天后男友

丟丟妹與Tommy。（資料照，記者陳奕全攝）丟丟妹與Tommy。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「直播天后」之稱的網紅「丟丟妹」（李明珊），去年（2024年）3月8日下午與男友Tommy開車行經台中市北區，遭楊男等3人製造假車禍，再持球棒爆打Tommy，還亂噴辣椒水，丟丟妹也受波及而腦震盪，3人宣稱是行車糾紛，台中檢警事後查出，竟是綽號「蕃薯」的不詳人士，以30萬元委託主犯楊謙祐毆打Tommy，楊再找共犯張善文、張法霖一起施暴，法院依加重妨害秩序罪判處楊男8月徒刑，張善文、張法霖各判7月徒刑，但張善文緩刑2年，條件是接受法治教育3場次。

檢方聲請羈押3名惡徒獲准，查出是綽號蕃薯的不詳者，以30萬元委託主嫌行兇。（資料照）檢方聲請羈押3名惡徒獲准，查出是綽號蕃薯的不詳者，以30萬元委託主嫌行兇。（資料照）

此案發生於去年3月8日下午，丟丟妹與男友Tommy駕駛Range Rover休旅車，行經台中市中清路、太原路口，因綠燈起步慢，被後方豐田轎車（租賃車）追撞，車損相當輕微，僅有車漆掉落一小片，不料，楊男（20歲）先下車，對Tommy噴辣椒水，隨後兩名張男持球棒下車毆打Tommy，丟丟妹也受波及，手部被球棒揮打成傷，另有腦震盪等傷害。

3名惡徒製造假車禍，伺機毆打丟丟妹的男友Tommy，丟丟妹也受到波及，圖為警方到場控制3人畫面。（警方提供）3名惡徒製造假車禍，伺機毆打丟丟妹的男友Tommy，丟丟妹也受到波及，圖為警方到場控制3人畫面。（警方提供）

警方馳抵時，丟丟妹相當驚恐，她強調，自己與男友並未與人結怨，其經紀人也發表聲明指出，豐田車從後方追撞，對方（楊男）指責Tommy綠燈亮卻起步慢，進而噴辣椒水與持球棒揮打，造成Tommy身體多處受傷，丟丟妹覺得莫名其妙。

楊男等3人則異口同聲說，不認識丟丟妹與Tommy，單純是行車糾紛，沒有人教唆或授意製造假車禍，但警方與台中地檢署進一步偵查，卻發現3人都說謊，聲請羈押3人獲准後，依加重妨害秩序罪提起公訴。

3名惡徒製造假車禍，伺機毆打丟丟妹的男友Tommy，丟丟妹也受到波及，圖為警方到場控制3人畫面。（警方提供）3名惡徒製造假車禍，伺機毆打丟丟妹的男友Tommy，丟丟妹也受到波及，圖為警方到場控制3人畫面。（警方提供）

檢方並強調行兇動機，是楊謙祐於去年3月5日，受真實姓名不詳，綽號「番薯」之人委託，以30萬元代價，受委託毆打教訓Tommy，楊邀約張善文、張法霖助陣，當天租車後，隨即開始跟蹤，楊謙祐更是向張善文、張法霖表示若能順利打到Tommy，將可得到5位數（一萬元以上）的紅包打賞，至同年月8日下午堵到「丟丟妹」與男友Tommy，遂製造假車禍行兇。

台中地方法院依依加重妨害秩序罪判處楊男8月徒刑，張善文、張法霖各判7月徒刑，張善文、張法霖上訴二審，高等法院台中分院駁回，但認為張善文沒有獲得酬勞，已獲得Tommy諒解，犯後態度尚可，年紀尚輕，尚有貢獻、回饋社會的能力，經此偵審教訓，益知戒慎而無再犯之虞，宣告緩刑2年，條件是接受法治教育3場次，可再上訴。

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