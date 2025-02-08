晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S猝逝！具俊曄陷悲痛「守愛妻寸步不離」 小S心境轉憤怒

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，今（8）日是她的頭七也是結婚3周年紀念日，丈夫具俊曄一早就在社群發文「永遠愛妳」，逼哭大批網友。據悉，具俊曄如今陷入悲痛，至今仍陪在大S身邊，當初會將骨灰暫放家中，是因為他捨不得留愛妻孤獨在靈堂。

具俊曄、大S。（翻攝自IG）具俊曄、大S。（翻攝自IG）

具俊曄與大S相隔23年因為一通電話重新搭上線，愛情故事令人印象深刻，可惜的是，如今兩人天人永隔。據《壹蘋新聞網》報導，具俊曄從大S生前到現在寸步未離，從她臨終的吻別痛哭、火化、抱粉紅色骨灰罈返台，直至今日都陪伴在身邊。

而小S在姊姊離開後，也是相當沉痛，向節目《小姐不熙娣》告假半年，專心處理私事。不料，張蘭的乾兒子竟造謠，大S回台的包機相關事宜是由汪小菲處理，讓她的心情轉為憤怒，氣得透過經紀人發聲，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

大S、小S。（翻攝自臉書）大S、小S。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中