大S猝逝！具俊曄陷悲痛「守愛妻寸步不離」 小S心境轉憤怒

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，今（8）日是她的頭七也是結婚3周年紀念日，丈夫具俊曄一早就在社群發文「永遠愛妳」，逼哭大批網友。據悉，具俊曄如今陷入悲痛，至今仍陪在大S身邊，當初會將骨灰暫放家中，是因為他捨不得留愛妻孤獨在靈堂。

具俊曄、大S。（翻攝自IG）

具俊曄與大S相隔23年因為一通電話重新搭上線，愛情故事令人印象深刻，可惜的是，如今兩人天人永隔。據《壹蘋新聞網》報導，具俊曄從大S生前到現在寸步未離，從她臨終的吻別痛哭、火化、抱粉紅色骨灰罈返台，直至今日都陪伴在身邊。

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而小S在姊姊離開後，也是相當沉痛，向節目《小姐不熙娣》告假半年，專心處理私事。不料，張蘭的乾兒子竟造謠，大S回台的包機相關事宜是由汪小菲處理，讓她的心情轉為憤怒，氣得透過經紀人發聲，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

大S、小S。（翻攝自臉書）

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