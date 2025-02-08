《影后》牧森登香港雜誌封面 許願合作劉德華拍警匪武打片

〔記者李紹綾／台北報導〕牧森去年演出《影后》史艾瑪男友一角受矚目，近期登上香港時裝雜誌men’s uno封面，他表示接到邀請很驚喜、很期待，不知道拍攝時會發生什麼事，不過拍攝過程非常順利，最終成品也很棒，希望大家會喜歡。

牧森出席活動，平頭造型成亮點，粉絲狂讚有形。（周子娛樂提供）

牧森出席活動，平頭造型成亮點。（周子娛樂提供）

頂著寸頭，身穿LV啡色皮褸、皮革外套、針織背心露出手臂線條，牧森連換四套衣服，首次拍攝雜誌封面，他興奮分享：「這三套風格我都滿喜歡的，最喜歡綠色皮革外套，平時很少穿到皮衣，重點是那件很舒服又特別厚，讓我溫暖了一些。」

請繼續往下閱讀...

牧森於復古家具店拍攝，熱愛老物的他非常興奮。（men_s uno hk提供）

牧森登香港雜誌封面。（men_s uno hk提供）

回憶拍攝當天印象深刻的事，牧森說：「當天很冷，外面飄著雨，整個氛圍都很棒，大家人手拿一杯熱咖啡，一起窩在小屋裡，有種露營的感覺。場地在一個復古家具小店，我非常喜歡老物，真的快瘋了，很想帶回家。」

牧森熱愛警匪、武打片，許願合作張家輝、劉德華。（men_s uno hk提供）

因受香港雜誌邀請，牧森提及從小對港片的喜愛，「我因為港片而認識香港，它們有一種既生活化又復古的感覺。特別喜歡香港的街頭巷弄。」牧森在《少林足球》、《重慶森林》、《古惑仔》的「熏陶」下成長，他說：「很想嘗試拍警匪片與武打片，與張家輝、劉德華這些香港演員合作，他們是我小時候的偶像，令我憧憬在電影中當壞人或抓壞人。」

牧森熱愛警匪、武打片，許願合作張家輝、劉德華。（men_s uno hk提供）

牧森熱愛警匪、武打片，許願合作張家輝、劉德華。（men_s uno hk提供）

牧森近期投入舞台劇《毛皮瑪利》排練，他飾演美少年欣也，被瑪利養在玻璃屋中，就算只能在5公尺大小的客廳抓蝴蝶，也沒想過離開瑪利母親，《毛皮瑪利》將於3月底連續公演8場，話題突破、極具挑戰；牧森參與的電影《刺心切骨》也將於3月上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法