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娛樂 最新消息

丟丟妹男友當街被毆「遭人30萬買兇」判決出爐 經紀人回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊去年和男友Tommy開車出門遭到追撞，檢警查出19歲楊姓男子收了綽號「蕃薯」的不詳人士花30萬元買凶，找2名張姓同夥痛毆Tommy一頓，丟丟妹也遭波及腦震盪；法院一審依妨害秩序判處楊男8月徒刑、2名張男7月徒刑，上訴高分院遭駁回，只有1名張男賠償簡男25萬元獲緩刑。對此，丟丟妹經紀人也做出回應。

李明珊（左）去年與男友曾遇行車糾紛，男友遭球棒毆打送醫。（資料照，穩達娛樂行銷提供）李明珊（左）去年與男友曾遇行車糾紛，男友遭球棒毆打送醫。（資料照，穩達娛樂行銷提供）

檢方起訴指出，19歲楊男2024年3月5日接獲身分不詳綽號「蕃薯」的人委託，出資30萬元要他毆打教訓Tommy，楊再找2名張姓同夥（26歲、20歲）加入，3人租車後同月7日到三民路二段的「女神殿」外等待簡現身，企圖跟蹤得知其住處。

法院一審依攜帶凶器在公共場所聚集三人以上實施強暴罪，判處楊男8月，2名張男均7月徒刑；其中2名張男表示犯後坦承、沒獲任何報酬，提出上訴要求從輕量刑，台中高分院認為一審量刑妥適判處駁回，而考量20歲張男無前科又賠償簡男25萬元和解，宣告緩刑2年。

丟丟妹經紀人回應表示丟妹妹與男友正在國外度假，「但Tommy與對方素不相識，實在無法理解對方動機，目前已交由律師繼續上訴中。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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