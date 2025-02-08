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大快人心！張蘭直播帳號遭封 官方再曝內情網激喊：S看到了嗎

張蘭。（本報資料照，記者陳逸寬攝）張蘭。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S因流感驟逝，死訊曝光後卻謠言頻傳，前夫汪小菲與前婆婆張蘭更靠著大S搶盡版面，連中國網友都看不下去，怒斥張蘭是「蹭流量妖婆」，昨張蘭還在抖音上船影片表示要力抗酸民，不過今（8）日抖音官方發聲宣布對張蘭、汪小菲帳號無限期封禁，抖音的副總裁李亮也在微博上說明事件處理過程，網友看了都紛紛直呼大快人心。

李亮在微博發文表示要簡單說一下這個事件的處理過程，2月5日晚，帳號「我是夏小健」發布所謂「包機」影片；6日，在逝者家屬否認包機後由於在熱論上的事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言，平台向該帳號發送核實站內信，並對該帳號暫時禁言30天，也同步對外做進一步核實，2月7日上午，包機公司公開闢謠，因此確認為謠言且性質惡劣，對帳號永久禁言。

抖音副總裁李亮在微博上說明事件處理過程。（翻攝自微博）抖音副總裁李亮在微博上說明事件處理過程。（翻攝自微博）

李亮也表示，對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關帳號。內部也進行了多次討論，鑑於這幾個帳號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。網友們看到後紛紛湧進留言區稱讚抖音幹得漂亮，「不能為了流量沒有底線挑戰公序良俗」、「S看到了嗎？你走了，但是正義遲早會來，別急，一步步來，該還給你的公道和正義在路上！」

中國網友喊大快人心。（翻攝自微博）中國網友喊大快人心。（翻攝自微博）

在抖音帳號被封禁後，網友們更湧入新浪微博CEO個人微博「來去之間」留言洗版，要求微博一起跟進把張蘭和汪小菲的微博一起封了，而對於抖音帳號被封禁，張蘭和汪小菲目前對外都沒做出回應。

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