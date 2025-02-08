BABYMONSTER是《RM》死忠鐵粉！驚呼好神奇：我從第一集就看了

BABYMONSTER的Rami在《Running Man》展現青春活力。（中天綜合台提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓綜《Running Man》邀來金桐俊與韓國女團「BABYMONSTER」的成員Rami、Rora當嘉賓，她們身為「BLACKPINK」的師妹團，從出道就備受矚目。節目中「BABYMONSTER」一出場就充滿青春活力，跳起新歌《DRIP》瞬間炒熱現場氣氛。

第一次上節目的她們相當興奮，Rami見到劉在錫直呼「哇，太神奇了」，Rora語帶興奮地說：「我們是《RM》小孩，從第一集看到現在！」她們雖是新人但實力卻不容小覷，擅長唱高音的Rami更直接來一段海豚音，而Rora小時候還曾演過韓劇《花遊記》。

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韓國人氣女團「BABYMONSTER」Rami（左）、Rora首次上《Running Man》，感到相當激動。（中天綜合台提供）

劉在錫好奇問Rami、Rora原本的夢想就是當藝人嗎？Rami表示：「從2歲就開始當兒童模特兒，12歲後就進入演藝圈。」她更說出媽媽以前曾參加過歌唱比賽，差點要以女團出道，劉在錫不禁好奇Rora的父母是否也有特殊才能？Rora則透露媽媽是一位鋼琴家，這讓成員們一致認同她們都遺傳到媽媽的天賦。

韓國人氣女團「BABYMONSTER」Rora童星出生，是《Running Man》的死忠鐵粉。（中天綜合台提供）

用餐時，Rami的兩眼發光並緊盯劉在錫，看他吃炸醬麵就自動開啟觀眾模式：「吃播，好神奇喔！」這讓劉在錫相當緊張：「現在讓我覺得有點壓力，Rami說她很喜歡看《RM》的吃播，所以一直看我吃炸醬麵！」劉在錫馬上學Rami小表情：「哇啊！吃了一口！哇！」《Running Man》在明天（9日）晚間6點於中天綜合台播出。

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