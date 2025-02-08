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娛樂 電視

蔡淑臻菜市場挖寶！「爸爸條紋衫」成時尚品 曝今年新規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡淑臻擔任TVBS節目《女人我最大》2月策展封面人物，分享她從包包、髮型的取捨轉變，再到這些年心境上的變化，暢談如何「愛自己」。蔡淑臻在演藝圈勇於嘗試不同類型工作，為了經營自媒體，甚至闖進各大傳統市場，搭配各種時尚穿搭，她心態越來越放鬆，受訪還自豪透露頭髮毛囊超健康，開玩笑「插進土裡會發芽」。面對全新的2025年，她笑說：「我去年太放鬆啦！今年要當個yes女孩，對任何工作都說yes。」

蔡淑臻受邀擔任《女人我最大》2月策展封面人物。（TVBS提供）蔡淑臻受邀擔任《女人我最大》2月策展封面人物。（TVBS提供）

蔡淑臻去年將觸角伸向自媒體，打破高冷螢幕形象，在社群po出一支支「菜鳥臻」、「技術流」等幽默短片，有挑戰盲選穿搭、學新的攝影技巧，甚至玩輸遊戲被畫臉也哈哈大笑。其中最受觀眾喜愛的是看她到傳統市場挖寶，用媽媽風格碎花洋裝、爸爸的條紋衫、西裝褲，配出一套套又潮又時尚的穿搭。她強調過程完全沒設計，碰到什麼老闆、穿到什麼服裝，一切都是隨機發生，她開心分享：「粉絲的留言都很有趣，常會推薦我菜市場必吃、必買的，太可愛了。」

蔡淑臻分享自己的包包有哪些單品。（TVBS提供）蔡淑臻分享自己的包包有哪些單品。（TVBS提供）

至於如何愛自己？蔡淑臻說：「不僅是內心和解，更是與外界的平衡。學會接受真實的自己，同時也要學會以自己的方式去表達。」這些內省體現在她對外在的轉變。她坦言，年輕時迷戀大包，總覺得大就是好，什麼都能裝下，「但每次找東西都像在挖寶藏，還沒找到，人已經累了」。她也大方開箱包包：「沒什麼特別的啦，就是護唇膏、手機、錢包、口罩和酒精。」她笑著補上一句：「是不是很無聊？」

蔡淑臻從心境上的變化暢談如何愛自己。（TVBS提供）蔡淑臻從心境上的變化暢談如何愛自己。（TVBS提供）

在演藝圈，髮量充沛的女明星常被冠以「髮量富翁」稱號，而蔡淑臻是其中的佼佼者。她開玩笑：「年輕時，我的頭髮硬到可以插土裡發芽，每根毛囊能長3根頭髮呢！現在沒那麼多了，反而更適合留短髮，否則會炸開！」她後來為戲需要剪短髮，回顧決定她坦然地說：「長髮的我，好像希望全世界都愛我；短髮的我，只需要懂我的人愛我，就夠了。」她以《村裡來了個暴走女外科》奪下金鐘影后，她不只演還參與幕後製作，在新的一年，她繼續挑戰自己，賣關子透露將會嘗試新的工作內容，會有新的身分，要觀眾拭目以待。

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