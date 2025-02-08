第一個沒有瓊瑤的農曆年！媳婦何琇瓊首露面宣布《還珠》喜訊

何琇瓊昨晚擔任「還珠格格：一個妖怪的誕生」主講人。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瓊瑤去年12月離世，享壽86歲，時隔2個月，她的兒媳兼接班人何琇瓊首度公開露面，昨晚參與國際出展，主講《還珠格格：一個妖怪的誕生》，她上講台時精神奕奕宣布新的一年打算啟動《還珠4.0》，並拍《還珠》短劇，沒想到結束後下台，一聽到今年是「第一個沒有（瓊瑤）阿姨的農曆年」立刻鼻酸泛淚，無法言語，難掩喪失至親的悲痛。

瓊瑤1998年推出《還珠格格》，一舉捧紅趙薇、林心如、蘇有朋等人，其IP受歡迎的程度，展現強大的能量和潛力，資深的業界人士嘖嘖稱奇，更將之戲稱為「妖怪」，何琇瓊以此為題，分享主創團隊的創意和想像。

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現場擺放《還珠格格》不同語言翻譯版。（記者蕭方綺攝）

瓊瑤都覺得《還珠格格》做為一個超級IP，真是個妖怪。從最早1997年拍攝、1998年播出的《還珠格格》第一部、之後的第二部，這算是「第一代」，2003年播出的《還珠格格》第三部，班底幾乎全換，算是「第二代」；又隔幾年，2011年播出九十多集的《新還珠格格》，以青春新面孔為主打，還加入西洋畫師的橋段，算是「第三代」，一路共拍了4個版本，驚人的收視紀錄未曾被打破，連何琇瓊都覺得神奇，尤其並不是瓊瑤自己想拍，而是平台要求合作。

演講會場有《還珠格格》小型文物展。（記者蕭方綺攝）

何琇瓊打算啟動《還珠4.0》，之前雖受疫情影響，現在可實行了，加上去年芒果TV來邀請把《還珠格格》以短劇方式呈現，還有紫薇經典台詞「你還記得大明湖畔的夏雨荷嗎」，讓山東濟南的大明湖一夕翻紅，未來也將會跟《還珠》結合推廣旅遊活動，此外，還有將影片以AI生成動畫、甚至跟明華園合作推出歌仔戲版本，「還珠宇宙」可說生生不息。

此外，何琇瓊分享《還珠格格》製作秘辛，提到當年瓊瑤同時推另一部電視劇《蒼天有淚》，卡司有朱茵、蔣勤勤、劉德凱、庹宗華，皆為一時之選，相較之下《還珠格格》是一幫新人組成的小可憐，唯一有知名度的是「小虎隊」，但吳奇隆因當兵無法加入，由蘇有朋、陳志朋演出。

何琇瓊分享《還珠4.0》計畫。（記者蕭方綺攝）

最早版本的「小燕子」是李婷宜演出，趙薇演紫薇，她把紫薇的劇本都背得滾瓜爛熟，而瓊瑤旗下經紀公司的林心如則演丫鬟金鎖。後來，李婷宜接了成龍的電影，希望劇組等她2個星期，瓊瑤跟何琇瓊商量後果斷換角，改讓趙薇演小燕子，林心如演紫薇，劉雪華推薦的范冰冰演金鎖，沒想到誤打誤撞竟然爆紅。

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