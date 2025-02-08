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娛樂 電視

大S昔拍「被強暴戲」臉色發白全身顫抖 湯志偉回憶：看了心疼

〔記者蕭方綺／台北報導〕大S農曆年間在日本驟逝，她生前拍過許多經典作品，其中《戰神》被稱是和周渝民的定情作，劇中飾演大S繼父的湯志偉發文哀悼大S，提到當時在拍強暴戲，大S非常敬業入戲，「臉色發白，一臉驚恐，全身顫抖」，讓湯志偉感覺很心疼，也肯定她在表演上的專業程度。

大S（右）和周渝民合作《戰神》。（翻攝自臉書）大S（右）和周渝民合作《戰神》。（翻攝自臉書）

大S演出的《戰神》，劇中她曾被湯志偉飾演的繼父「韓耀之」強暴，兩人在戲中關係緊張，在每回的對手戲中總讓觀眾緊張又憤怒。聽聞大S死訊，湯志偉回想當時只要兩人有合作的戲碼，到了現場後就會感受到「有種不尋常的抑鬱氛圍」，大S會刻意跟他保持距離，湯志偉說：「這與我所知道的她有很大的差別。」

湯志偉回想當初和大S拍《戰神》，她的敬業和專業。（翻攝自臉書）湯志偉回想當初和大S拍《戰神》，她的敬業和專業。（翻攝自臉書）

拍攝施暴劇情時，蔡岳勳導演選擇用隱晦的方式拍攝，只拍湯志偉的背影進入大S的房門，開門時大S必須露出驚嚇害怕的表情，關上門後只有房內傳出的哭泣和求助聲。

拍攝前兩人聽著導演的指示，大S臉色發白、全身顫抖，整個人縮在床角邊，讓湯志偉看了很心疼，拍完後大S依舊戰戰兢兢，情緒無法放鬆，湯志偉說：「後來我才知道，她在拍攝的這段期間，早已經完全投入在角色中，我很詫異，原來她是這麼認真和專注。之後，我們沒有機會再合作，但總默默地希望她好，而今，就好好當個快樂的小公主，讓關愛妳的人都能放心。大S，在天堂的小公主。」隔空悼念大S。

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