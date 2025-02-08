張蘭、汪小菲抖音帳號「無限期封禁」 官方開轟：違背道德底線

〔記者林欣穎／台北報導〕大S因流感驟逝，死訊曝光後卻謠言頻傳，前夫汪小菲與張蘭更靠著大S搶盡版面，連中國網友都看不下去，怒斥張蘭是「蹭流量妖婆」，而前天張蘭直播間被封禁，抖音稍早也發聲宣布對張蘭、汪小菲帳號無限期封禁。

大S前夫汪小菲（左）、前婆婆張蘭。（翻攝自微博）

抖音安全中心稍早發文宣布，要無限期封禁張蘭與汪小菲帳號，而散播汪小菲包機不實謠言的張蘭乾兒子夏健，也同樣封禁，而該消息也已在中國新聞網上傳開。

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全文如下：

近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊，現對相關賬號處理如下：

“我是夏小健”賬號發布不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，予以無限期封禁。

“張蘭·俏生活”等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。綜合研判，根據《抖音社區自律公約》等相關規定，對“張蘭·俏生活”、“張蘭之箖玥甄選”、“汪小菲”予以無限期封禁。

抖音將持續加大對各類侵權、無底線炒作行為的打擊力度，維護風清氣正的社區環境，也希望廣大用戶共同監督，如發現有違規賬號和內容，可以在站內舉報或發送詳情至舉報郵箱，我們將在第一時間核實處理。

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