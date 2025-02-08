華航董事長告別式樂團女婿彈錯和弦原因催淚！自爆A了一件岳父遺物

旺福小民（右）和推機獻唱《快樂的出帆》。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕華航董事長謝世謙1月中猝逝，享壽73歲，昨（7日）家人親友一起到台北聖家堂參加他的告別式，旺福樂團小民和「推機」謝謹如是他的女婿和女兒，昨也在告別式為謝世謙獻唱一首他生前很喜歡的《快樂的出帆》。

忙完岳父的告別式，旺福小民今凌晨在社群發文談到她和太太在演唱《快樂的出帆》這首歌時，自己一度彈錯吉他和弦，「我與我最愛的推機演唱時，我在演奏中途彈錯了吉他和弦，因為我眼睛瞄到媽媽流眼淚，於是我腦袋裡都是回憶，顧不了我平常可以輕易控制的手指，我能為您彈的吉他，我那個一直以來很自傲的吉他技術，根本沒什麼了不起，親愛的爸爸，你才是最了不起的，看顧著公司與家庭，也接納我這個傢伙進入你的人生。」

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華航董事長謝世謙的告別式圓滿落幕。（翻攝自臉書）

之前推機在整理父親謝世謙遺物時，曾找出一疊父親收藏以前她的成績單，這次小民則提到：「在整理您的遺物時，我默默的A走了一張紙私下珍藏，上面寫著很多箴言，有一句話讓我思緒重新歸零，上面寫著：『最好的安排就是一切，一切就是最好的安排』。」

另外小民也說岳父的告別式圓滿了，「親朋好友大家一起在聖家堂，送他自在翱翔，飛到比天晴時更明朗的天外天！」

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