蛇年盤點《白蛇傳》6超美白娘子！凍齡女神對上「4千年一遇美女」

楊紫（左）演的白素貞調皮活潑。（翻攝自網路）



〔記者蕭方綺／專題報導〕今年是蛇年，提到影視作品中應景的蛇形象，當然就不得不提經典民間傳說《白蛇傳》，該故事講述蛇妖白素貞與凡人許仙之間的愛情故事，曾被多次拍成電影和電視劇。故事中「白娘子」白素貞是由白蛇修煉成精，擁有絕色美貌，包括「東方不敗」林青霞、范文芳和趙雅芝、王祖賢以及被日媒封為「四千年一遇美女」 鞠婧禕和中國女星楊紫等美女，都曾詮釋過這角色。

林青霞曾在1978年的電影《真白蛇傳》中飾演白娘子。（翻攝自網路）



提起古裝造型的林青霞，大多觀眾會想起「東方不敗」，其實早在1978年，林青霞曾在電影《真白蛇傳》中飾演白娘子，當時只有24歲的林青霞正直當紅，而在戲中飾演許仙的是曾與她訂下婚約的秦祥林，不過二人最終未能開花結果。1982年林青霞在《新白蛇傳》再演白素貞，但這次是後傳，內容已沒有許仙。

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范文芳和張玉嬿在《青蛇與白蛇》都是古裝扮相，卻有不同的美。（翻攝自網路）



而范文芳和金鐘戲王李銘順這對金童玉女，在2001年台灣播出的八點檔《青蛇與白蛇》中飾演「白蛇」白素貞與許仙，范文芳氣質出眾，扮演白素貞少了原著的狐媚感，看來相當無害，被網友評為「最有氣質的白娘子」。另外，張玉嬿戲中扮演青蛇，與范文芳的古裝扮相各有不同美感。《青蛇與白蛇》顛覆原著《白蛇傳》內容，詳細描寫白蛇和許仙的戀愛史，戲中白素貞為許仙絞盡腦汁，助許仙考中狀元，流芳百世。

葉童（左起）、趙雅芝及陳美琪演的《新白娘子傳奇》是不少觀眾心目中的經典。（翻攝自網路）



趙雅芝在1992年的《新白娘子傳奇》詮釋白娘子，播出後引起熱潮，掀起一股「白蛇熱」，她還受封「永遠的白娘子」。她的扮相傳神，看似古典優雅氣質，卻能勾勒出一點蛇妖感，奠定觀眾對她的印象，至今仍無人能超越。有網友點評趙雅芝版白素貞已經脫離了蛇妖的範疇，比仙還仙，堪稱最傳奇的白素貞。

王祖賢飾演的白素貞魅惑迷人，對許仙一片痴情。（翻攝自網路）



王祖賢在電影《青蛇》飾演的白素貞魅惑迷人，對許仙一片痴情，雖然該片是以由張曼玉演的小青為主線，其中小青引誘由趙文卓飾演的法海一幕，更令觀眾留下深刻印象。

楊紫在劇集《天乩之白蛇傳說》飾演的白蛇「白夭夭」不像以往的白蛇傳中妖媚的白素貞，而是調皮活潑、青春可愛，與男主角許宣有不少甜蜜場面。有人認為有新鮮感，讚她是「最可愛白娘子」，卻也有觀眾表示看不慣這位非一般的白娘子。值得一提的是，該劇集還找來經典白娘子趙雅芝在劇中演驪山聖母。

鞠婧禕曾被日媒封為「四千年一遇美女」。（翻攝自網路）



前女團SNH46成員鞠婧禕曾被日媒封為「四千年一遇美女」，顏值超高，演出劇集《新白娘子傳奇》，古裝扮相仙氣逼人，吸引不少觀眾追劇，還被網友封為是「最新的白娘子」。

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