張蘭囂張嗆聲不會被噴 中國網友怒罵「蹭流量妖婆」

大S前夫汪小菲（左）、前婆婆張蘭。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，未料因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，消息傳來全亞洲震驚。大S前婆婆張蘭卻不斷造謠惹怒大S現任老公具俊曄及大S經紀人，如今連中國網友都看不下去，怒斥張蘭是「蹭流量妖婆」。

張蘭今晚囂張嗆聲網友。（本報合成圖，翻攝自微博）

張蘭今（7）晚以一己之力對抗全網，強調「幾個噴子想把蘭姐噴倒，作夢！」她在微博發文囂張嗆聲「沒點氣勢，做什麼企業！鬥天斗（抖）地，其樂無窮！」除了發文之外，張蘭也發布影片，窮凶惡極說「混什麼混？滾！幾個拉了股叫就不種莊稼了嗎？初一興高采烈地走，今天氣宇軒昂的回，耳邊響起來高爾基的海燕，讓暴風雨來得更猛烈些吧！」讓網友傻眼。

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自稱是個「狠角色」的張蘭認為自己闖蕩商場30年，靠得就是剽悍，對網友怒罵：「記住了！切！幾個噴子想把蘭姐噴倒，作夢！文能提筆安天下，武能上馬定乾坤。」

（左起）徐大姊、小S、S媽、大S、具俊曄。（翻攝自IG）

早在大S與前夫汪小菲離婚之後，張蘭就不斷消費大S，此次大S傳出噩耗，張蘭不但未生慈善之心，還造謠具俊曄替大S買了4600萬人民幣（約新台幣2億7百萬元）的保險、大S病危，小S還PO出唱歌的影片、小S把骨灰放家裡，為了逼汪小菲繼續繳房貸、張蘭乾兒子夏健更造謠稱汪小菲一手負責包機，結果卻被小S打臉，包機費用全由徐家支付。

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