肯爺力挺全裸愛妻「幸運擁有她」 惹怒日本投資商6.5億飛了

肯爺的愛妻比安卡（右）著全裸透視裝嚇壞眾人。（美聯社，照片經馬賽克處理）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，Ye）日前帶著愛妻比安卡森索里（Bianca Censori）登上葛萊美紅毯，一件全裸的「國王的新衣」驚呆眾人。肯爺在6日於X上發文力挺妻子，表示比安卡此舉是開啟了新世界。

肯爺發文：「我太太第一次的紅毯秀開啟了新世界，我一直盯著這張照片，就像那天晚上，我滿懷敬仰地凝視著她一樣，心想『哇！我太幸運能擁有這樣的老婆，她聰明、有才華、聰穎又性感』。」

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肯爺很得意比安卡的「全裸透視」造型。（翻攝自IG，照片經馬賽克處理）

肯爺形容，比安卡從人生第一部電影的拍攝空檔，去製作現實生活中的「電影」，更進一步透露這件透明禮服，花了多達6次量身訂做，就像魔法般消失。肯爺感謝那些認可夫妻倆的媒體，特別點名《Vogue》為他們寫了一篇正面的報導，認可比安卡的權利。

外媒《每日郵報》則爆料，比安卡這驚天一脫，使得肯爺失去了價值2000萬美元（約台幣6.5億元）的日本合約。原本肯爺將在今年5月於日本東京連開兩場演唱會，卻因為此次事件惹怒日本投資方，報導引述消息指出：「肯爺錯估了日本人民的容忍度，他也不再受歡迎了，這對他來說是個重大的打擊，因為他已經在日本生活一年左右，幾乎是全職工作，我猜他沒想到會發生這種事。」

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