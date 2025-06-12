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娛樂 最新消息

王大陸涉偷查個資首開庭 游翔閔、陳子俊等3人認罪盼和解

四海幫堂主陳子俊（前）及友人陳柏均（黑衣）開庭時均認罪，盼能與被害人和解。（記者陸運鋒攝）四海幫堂主陳子俊（前）及友人陳柏均（黑衣）開庭時均認罪，盼能與被害人和解。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕藝人王大陸涉委託知名車商小開游翔閔、四海幫堂主陳子俊，偷查閃兵集團首腦陳志明及詐騙女友闕沐軒的潘男及其親屬個資，新北地檢署依偽造文書、洩密及個人資料保護法等罪起訴王、游、陳等6人，新北地方法院今傳喚游、陳等3人首次開準備程序庭，而3人在庭上均表示認罪，並請法官給予向被害人和解的機會。

檢方調查，王大陸因涉花費360萬元找上閃兵集團協助逃避兵役，查出多起案外案；王男不滿陳男收錢沒處理免役一事就失聯，委託游男找上北市警官劉員協助查詢陳男個資，劉協助查詢陳男個資，透過游傳給王。

知名車商小開游翔閔在開庭時認罪，但因為陳、潘男在押或在監無法接觸，希法官可以安排和解的機會 。（記者陸運鋒攝）知名車商小開游翔閔在開庭時認罪，但因為陳、潘男在押或在監無法接觸，希法官可以安排和解的機會 。（記者陸運鋒攝）

此外，王因女友闕沐軒遭詐，當事人潘男已入監服刑，也尋求游男拜託陳子俊幫忙，而陳再找上友人陳柏均，並以每筆個資1500元價格，向不詳徵信業者購入不詳地政士提供的潘男家人地址與手機，游回報給王、闕2人知悉，並委由不詳人士至潘男親屬住處討債。

游翔閔律師表示，游認罪坦承犯行，但因為陳、潘男在押或在監無法接觸，希法官可以安排和解的機會。

陳子俊律師則表示，被告坦承犯行認罪，請法官審酌是否因自白改成簡式審判程序，負責應有罪責並安排調解，讓被害補償被害人，並希望可以安排潘男及其家屬和解；陳柏均同樣認罪，也希望跟潘男及其家屬和解。

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