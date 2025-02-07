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娛樂 最新消息

網紅牙醫史書華偷情「鹹濕對話曝光」 死對頭陳沂：譴責渣男

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅牙醫史書華的郭姓前妻發現，史在婚姻期間與1名張姓女語言治療師偷情，雙方除以寶貝互稱外，還會私下傳鹹濕訊息。對此，他的死對頭陳沂今（7）日於臉書狠酸這是「正常發揮」，並強力譴責渣男。

陳沂、史書華。（翻攝自臉書）陳沂、史書華。（翻攝自臉書）

陳沂於臉書發文指出，史書華搞外遇，跟外遇對象有各種壞壞對話，被其老婆發現後憤而提告小三，法院判決下來要賠償20萬。她也大酸，媒體報導史書華是人設崩壞，「我希望你們用詞要精確，是『正常發揮』！」並強調要譴責渣男。

陳沂貼文。（翻攝自臉書）陳沂貼文。（翻攝自臉書）

事件回顧：網紅牙醫史書華劈腿還休妻 小三傳訊「我真的很會口交嗎？」

郭女（史書華妻子，後已離婚）提訴指出，她在2021年間從史的LINE對話中發現，張女與史互稱「寶貝」外，張還會傳：「想你、愛你、抱」親密用語給史，不僅如此，張另傳送鹹濕用語給史：「我們還要在很多地方聊聊天 喝喝茶 做做愛」、「那這樣沒體力在山上愛愛」、「剛剛試用覺得很合」、「我真的很會口交嗎」等，史也會回以「我現在又好想要你了……」。

郭女指，2022年間，她另發現張女利用Messenger傳：「我們的愛還沒做完、瞬間濕、想吃、你喜歡在上面是嗎？」鹹濕文字及僅穿著內衣露乳溝照給史。

郭女續指，史為了與張女進一步開展不倫戀情，於2023年7月間上班之際，將2人共同居住處全部搬空，並將子女直接帶走，讓她驚嚇不已，不久後即收到史提出的離婚起訴狀，才驚覺史書華早有離婚預謀，她因心灰意冷而於2023年10月4日與史書華調解離婚。

郭因此向張女求償100萬元；但張女否認她是郭女所提LINE對話中與史書華對話者，至於照片則曾刊登在她臉書及IG，取得容易，且仔細看對話內容可發現，這只是普通朋友間玩笑、黃腔等趣味，若加上其他完整對話，可知雙方均謹守份際並無交往關係，充其量是互相關心的朋友。

但法官判定，郭女所提對話記錄中與史對話者正是張女，她與史書華不但以男女朋友、寶貝互稱，更頻繁互以「好想聞你、想你、愛你、想抱你」調情，甚至主動傳：「原始本能地渴望得到你，即刻地極度地需要你」、「好想要你，我好濕，可以安排一天住在外面嗎」等煽情、鹹濕之語。

法官認為，張、史兩人對話除已逾越一般男女間的正常社交往來分際外，亦可推知2人至少有口交性行為，侵害郭女配偶權，郭女得請求40萬元非財產上損害，應由史、張平均分擔，但郭與史調解離婚時，已免除史書華侵害配偶權損害賠償債務，判張賠20萬元。

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