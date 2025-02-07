（影）狗仔葛斯齊替汪小菲抱不平 回敬：人在做天在看

狗仔葛斯齊出面幫汪小菲打抱不平。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕狗仔葛斯齊先前曾經爆過「大S」徐熙媛前夫汪小菲不少黑料，甚至還被張蘭痛斥「收了大S的錢」，不過葛斯齊和汪小菲後來又大和解，兩人不但同框，還共吃一枝糖葫蘆。大S驟逝後，汪小菲不但緊急趕到台灣，還表現得相當悲痛，被外界怒斥「裝深情」，沒想到這時候葛斯齊卻跳出來替汪小菲打抱不平。

汪小菲得知大S死訊淋雨跪地。（翻攝自抖音）

汪小菲得知大S噩耗後急赴台灣，且在鏡頭前深深一鞠躬懇求媒體「多說她（大S）一些好話」並告白「她永遠是我的家人」，另外汪小菲也在台北街頭上演雨中失魂落魄漫步、淋雨下跪等煽情場面，網友看到這些畫面忍不住反問：當初為什麼不對大S好一點，離婚了才演很大。

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與汪小菲交手多次的葛斯齊昨（6）日透過直播替汪小菲喊冤，葛斯齊首先提到S家人在這次事件認為「人在做天在看」，他相當不以為然，並說自己心裡有許多跑馬燈，更提醒小S自己也記得「人在做天在看」。

汪小菲（左）與狗仔葛斯齊同框上演世紀大和解。（翻攝自微博）

葛斯齊對大S驟逝也感到非常難過，但他表示自己這3年和大小S有許多隔空互動，他還是以「人在做天在看」回敬。葛斯齊認為汪小菲這個人很難刻意營造深情人設，因為他演不出來，更表示如果汪小菲想要達到煽情的效果，直接跪在大S家門口豈不是更有震撼力？

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汪小菲的行為究竟是不是為了爭奪兒女扶養權演出來的？與汪小菲、大小S有許多接觸與糾葛的葛斯齊在直播中的一番話雖不認為汪小菲是演戲，不過，倒是證明了汪小菲和葛斯齊是真的和解了。

（影片擷取自臉書，如遭刪除敬請見諒）

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