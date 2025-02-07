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娛樂 最新消息

「浪花男子」3人都跟她搭過！大西流星接棒：簡直是遠房親戚

芳根京子（左起）、大西流星、高橋光一同演出《小圓26歲，是名實習醫生！》。（friDay影音提供）芳根京子（左起）、大西流星、高橋光一同演出《小圓26歲，是名實習醫生！》。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由芳根京子主演的《小圓26歲，是名實習醫生！》，講述進入醫界第一年的實習醫生若月圓，如何在醫療改革的現場與同期夥伴互相扶持的故事。芳根京子大讚同劇演員「浪花男子」的大西流星是非常開朗的人，大西流星則因為有兩位隊友與她合作過，笑稱芳根京子就像他的「遠房親戚一樣」。

芳根京子在《小圓26歲，是名實習醫生！》中飾演帶點傻氣又不失善良的實習醫生，和她以往所飾演的人物有很大的不同。（friDay影音提供）芳根京子在《小圓26歲，是名實習醫生！》中飾演帶點傻氣又不失善良的實習醫生，和她以往所飾演的人物有很大的不同。（friDay影音提供）

故事改編自水谷綠隨筆漫畫的《小圓26歲，是名實習醫生！》，芳根京子在劇中飾演醫界新鮮人若月圓，在實習期間面對改革後的醫療體制，與同期夥伴攜手前行。與她同期的研修醫生還包括高橋光飾演的尾崎千冬、大西流星飾演的五十嵐翔等人，對於能與同世代的演員合作，芳根京子表示：「同期五人的個性鮮明，期待看到大家之間的互動發展。」

芳根京子這次飾演一位帶點傻氣，卻又不失善良的實習醫生，她表示這個角色和她以往所飾演的人物有很大的不同，且盼望「大家都能在看完這部戲後，更懂得珍惜自己的人生，並開心地度過每一天」，她還透露，與導演討論過後，讓「小圓」這個角色帶點《櫻桃小丸子》的樂天感，偶爾小小毒舌但仍然討喜。

芳根京子在《小圓26歲，是名實習醫生！》中，給人櫻桃小丸子般的樂天感。（friDay影音提供）芳根京子在《小圓26歲，是名實習醫生！》中，給人櫻桃小丸子般的樂天感。（friDay影音提供）

此外，芳根京子不僅表示，很期待接下來大家會如何互動，除了與高橋光是暌違6年再度合作，曾經和浪花男子的道枝駿佑、大橋和也共演過的她，讚大西流星是個非常開朗的人，聽到大西跟自己說：「感覺我就像遠房親戚一樣呢（笑）。」讓有點怕生的芳根京子頓時覺得只要有他在就沒問題了。而大西流星則透露芳根京子意外的一面，笑說：「她其實話很多，尤其在NG時會自言自語說『啊，搞砸了！』」芳根京子則笑道，自己沒發現這一點，或許是因為已經完全融入角色。

《小圓26歲，是名實習醫生！》於friDay影音每週三同步跟播。

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