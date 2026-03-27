（圖輯）21歲「G乳女神」鈴木希下海 ！ AV出道作「太震」老司機全暈

「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕對不愛「蘿莉系」 或「暗黑系」美少女的老司機們說，近期討論度最高的AV女優，莫於片商S1剛出道的鈴木希（すずきのぞみ）了！

「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

不同於另一派「制服系OL」或「輕熟女風」的AV女優，目前讀大學的鈴木希，擁有清新不亞於女星的乾淨氣息，整個人就像「每個人家隔壁都會有的漂亮大姐姐」一樣，讓人忍不住想親近她，男女粉通殺！

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「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

被封為S1王牌的她，原本就是小有知名度的YTR，根據片商在出道文案所寫，原來是鈴木希某天和弟弟的朋友聚會時，一群男生聚在一起、又看到漂亮的大姊姊，便開始聊起「色色的事」，然後鈴木希就酒後吐真言了：「拍A片感覺很不錯呢，好想當AV女優啊。」

「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

聽到她對成人片有興趣，消息輾轉傳到片商S1耳中，畢竟鈴木希也是小有知名度YTR，製作人趕緊前往勸進，於是這位原本只是出現在YT的大姐姐，就前進「淫光幕」了！

「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

她的AV出道作，讓不少老司機大讚，表情自然又到位，而且因為身材曲線太標緻，不只UU夠大、腰枝也不是普通的細，身高163cm的她，三圍：B87 / W59 / H88，膚色白皙，該粉紅的地方也絲毫不遜色，再加上比一般新人更為主動的工作態度，連台灣AV達人「一劍浣春秋」都忍不住豎起大姆指說讚，放話一定要把她帶來台灣會會粉絲！

「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

「G乳女神」鈴木希。（翻攝自X）

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