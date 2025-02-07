前立委節目飆罵賴清德整集遭砍 主持人深夜發文道原因

黃暐瀚深夜社群發文說明《下班瀚你聊》郭正亮飆罵總統賴清德的節目為何遭砍。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前立委郭正亮日前上黃暐瀚主持的《下班瀚你聊》突然暴走，瘋狂砲轟總統賴清德長達15分鐘，甚至連黃暐瀚也跟著倒楣一起挨罵，最後節目整集遭砍。昨（6）日深夜黃暐瀚在社群發文，說明節目沒有上架的原因。

前立委郭正亮飆罵總統賴清德15分鐘。（翻攝自臉書）

黃暐瀚首先感謝郭正亮的一路相挺，並表示自己每週四是最忙碌的一天，接著便切入正題表示很多人問他為何週三的《下班瀚你聊》沒有上架？黃暐瀚說：節目不上架，有很多原因，比如說「來不及製作」、「被施壓」、「帶子出問題」或是「節目不該被播出」等等。針對週三的節目整集被砍，黃暐瀚解釋：「週三的下班瀚你聊，亮哥罵賴清德總統罵了15分鐘。這15分鐘我只是聽，也沒太大反應，因為亮哥又不是第一次罵，他在下班瀚你聊罵賴總統都罵了一年多，也沒剪掉過，節目單位邀請來賓，一定尊重來賓，不會過濾來賓的談話，隨便剪接。」

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總統賴清德遭前立委郭正亮在節目中飆罵15分鐘。（翻攝自臉書）

黃暐瀚進一步指出，「罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出。」他反問，哪個節目會希望讓來賓一直罵主持人，把主持人的尷尬表情當作節目賣點？因此週三《下班瀚你聊》節目未上架的原因黃暐瀚證實：並不是「罵賴清德」，也不是「罵主持人」，而是郭正亮在節目中所提到的政局分析與觀點，與當日下午1點的網路直播重複，所以喪失播出價值。

黃暐瀚表示先前討論柯文哲的節目也曾因內容不符最新消息而整集拉掉。（翻攝自臉書）

這並非《下班瀚你聊》第一次將節目整集砍掉，黃暐瀚以2023年11月柯文哲至馬辦簽六點聲明為例，原本他與郭正亮都認為柯文哲不會簽，但沒想到柯文正竟然簽了！當下郭正亮也是緊急通知黃暐瀚表示節目不能播了，那集節目也是整集抽掉直接放棄不播。

《下班瀚你聊》節目名稱是由黃暐瀚想出來的，主要用意就是希望從各種不同領域、不同政黨、不同意見來賓口中聽到最真實的意見，所以「我儘量不會打斷來賓的談話，也不會要求來賓什麼可以講，什麼不能講。」

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