李珠珢悄悄抵台！飯店打卡曬比心照 第一件事先大啖美食

李珠珢近期宣布加盟富邦悍將啦啦隊。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢近期宣布加盟富邦悍將，即將來台的消息一出，就掀起台、韓兩地熱議，一舉一動備受關注。今（7）突在IG曬出人在台灣的限時動態，原來日前就已悄悄抵台工作。

李珠珢日前悄悄抵台。（翻攝自IG）

李珠珢在IG限時動態曬出一張飯店打卡照，可見她對著下榻酒店內附贈的一張明信片比出愛心手勢，上面的文字寫著「Welcome to Taiwan＆Enjoy your stay with us.（歡迎來到台灣，祝您入住愉快！）」過沒多久李珠珢再發另一則動態，顯示她在享用飯店餐廳的自助吧美食，似乎相當享受。

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事實上，李珠珢近期已經在為來台做準備，日前才拍片分享關於台灣的各種問題，提到上一次參與來台應援時，在機場看見大批球迷熱情迎接的景象令她難忘，並表示非常懷念台灣的美食，提到三明治更興奮直呼，「台灣的三明治真的很好吃！」影片湧入許多網友朝聖，令不少人期待在球場看見她的身影。

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