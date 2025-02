李珠珢悄悄抵台！飯店打卡曬比心照 第一件事先大啖美食

李珠珢近期宣布加盟富邦悍將啦啦隊。(翻攝自IG)

胡御柔/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕南韓啦啦隊女神李珠珢近期宣布加盟富邦悍將,即將來台的消息一出,就掀起台、韓兩地熱議,一舉一動備受關注。今(7)突在IG曬出人在台灣的限時動態,原來日前就已悄悄抵台工作。

李珠珢日前悄悄抵台。(翻攝自IG)

李珠珢在IG限時動態曬出一張飯店打卡照,可見她對著下榻酒店內附贈的一張明信片比出愛心手勢,上面的文字寫著「Welcome to Taiwan&Enjoy your stay with us.(歡迎來到台灣,祝您入住愉快!)」過沒多久李珠珢再發另一則動態,顯示她在享用飯店餐廳的自助吧美食,似乎相當享受。

事實上,李珠珢近期已經在為來台做準備,日前才拍片分享關於台灣的各種問題,提到上一次參與來台應援時,在機場看見大批球迷熱情迎接的景象令她難忘,並表示非常懷念台灣的美食,提到三明治更興奮直呼,「台灣的三明治真的很好吃!」影片湧入許多網友朝聖,令不少人期待在球場看見她的身影。

