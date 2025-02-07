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YOASOBI攻蛋倒數！主辦搬「阿妹條款」：禁止跳動

YOASOBI將在2月8日、9日登上台北小巨蛋。（翻攝自IG）YOASOBI將在2月8日、9日登上台北小巨蛋。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團YOASOBI明天（8日）將登上台北小巨蛋，今天（7日）主辦單位搬出「阿妹條款」，宣布演唱會中禁止跳動，以掌聲和尖叫代替跳動。

YOASOBI明天在台開唱，主辦公告以掌聲和尖叫代替跳動。（翻攝自X、IG）YOASOBI明天在台開唱，主辦公告以掌聲和尖叫代替跳動。（翻攝自X、IG）

張惠妹曾經因一首《三天三夜》造成小巨蛋周遭「小地震」，讓里民不堪其擾，使得張惠妹在演唱會中還得向歌迷大喊「不准跳」，希望大家以身體擺動取代跳動。此次YOASOBI來台，主辦單位叮嚀：「為確保場館內觀眾安全，請大家特別留意，演出進行期間禁止跳動，讓我們用掌聲和尖叫代替跳動！把熱情用聲音傳遞給他們吧！一起期待和YOASOBI度過精彩的夜遊時光吧！」

主辦在臉書發出關於YOASOBI演唱會的公告。（翻攝自臉書）主辦在臉書發出關於YOASOBI演唱會的公告。（翻攝自臉書）

禁止跳動，不免讓不少歌迷感到遺憾，先前日本樂團Official髭男dism演唱會上，就要求搖滾區的粉絲全坐下，讓Official髭男dism似乎有些遺憾，主唱藤原聰語帶遺憾的說，「這樣後面的人也能看到也不錯，但我知道這是規定對吧，那大家不要跳，站起來但不要跳可以嗎！」台下歌迷紛紛表示希望能夠站起來，經過貝斯手楢崎誠再三向後台確認，大聲喊「全場站起來吧」！1.1萬人立刻從座位站起來，瞬間點燃全場氣氛。

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