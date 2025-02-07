《好運來》楚宣害死原配逼婚倪齊民 惡行曝光遭賞巴掌「鼻子被打歪了」

楚宣在《好運來》惡行被揭穿。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣在民視八點檔《好運來》害死侯怡君的雙胞胎姊姊及其肚中龍鳳胎，還推陳慕義撞桌角昏迷，日前拍攝報應戲，楚宣即將被公開惡行，面對眾人的指責與賞巴掌，她情緒當場崩潰，最終被警方逮捕。

楚宣在《好運來》惡行被揭穿。（民視提供）

楚宣在《好運來》惡行被揭穿。（民視提供）

楚宣劇中飾演倪齊民的小老婆「麗芬」，害死了懷孕的原配後，便與倪齊民前往戶政事務所登記結婚，不料卻被飾演警察的劉至翰前來阻止，雙方爆發激烈衝突。此時侯怡君推著倪齊民的爸爸陳慕義現身，並揭露楚宣過去的犯罪紀錄，陳慕義更成為指證楚宣的最佳人證。倪齊民無法接受事實，含淚打了楚宣一巴掌，侯怡君也上前連甩三巴掌，為已逝的雙胞胎姊姊報仇。

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楚宣（左）在《好運來》飾演倪齊民的小老婆。（民視提供）

陳慕義在《好運來》揭穿楚宣的惡行惡狀。（民視提供）（記者李紹綾攝）

倪齊民坦言，這場戲讓他非常心碎，因為這是他演藝生涯中第一次要打女人，所以會非常謹慎。排戲時，他特別拿捏距離，沒想到正式拍攝時，由於情緒太過激動，不小心打到楚宣的鼻子，儘管發生了意外，但大家的情緒都已到位，只能繼續拍攝。隨後，輪到侯怡君為姊姊復仇，一個轉身就賞了楚宣三巴掌，其中一掌正中臉頰，響亮的聲音震撼全場。

楚宣（右）在《好運來》飾演倪齊民的小老婆。（民視提供）

楚宣（右起）在《好運來》騙倪齊民登記結婚。（民視提供）

陳家逵（左起）、賴慧如、龍天翔拍攝《好運來》楚宣報應戲。（民視提供）

飾演毒蠍小三的楚宣表示，這場戲讓她感受到大家「火力全開」，但也體會到演出反派角色必須承受的報應。拍攝當下，她正醞釀情緒，察覺到大家都不太敢靠近她，但她拍完戲有感受到大家的關心，還打趣跟倪齊民說要付醫美錢讓她去做鼻子了，因為鼻子被打歪了。劇中飾演楚宣姊姊的賴慧如則透露，當天大家的情緒都很沉重，不太敢開玩笑，現場拍攝時，大家屏氣凝神地看著楚宣被眾人撻伐，身為姊姊的她也感到非常心疼。

阿甘（左起）、侯怡君、劉至翰、陳慕義、蕭晴曦拍攝《好運來》楚宣報應戲。（民視提供）

楚宣（右）在《好運來》被倪齊民質問、賞巴掌。（民視提供）

侯怡君表示，拍攝結束後她立刻上前擁抱楚宣，並關心她的狀況，她也提到，現場大家飆戲都非常過癮，拍完後彷彿做了一場運動，相當疲累。

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