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娛樂 最新消息

孔鏘染怪病最怕要截肢！開工露面曝最新近況

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰節目《超級冰冰Show》御用樂隊老師孔鏘年初時透露腳發炎，形容腫到像豬腳一樣，目前還查不到病因，最怕要截肢，而昨（6）日節目開工錄影，白冰冰還邀請孔鏘老師出場，拿著紅蘋果表達關心，年前腳腫大找不出原因的他，特別感謝大家的關心，現在已經慢慢好轉，也會好好照顧自己的身體。

孔鏘（左二）透露身體有好轉。（民視提供）孔鏘（左二）透露身體有好轉。（民視提供）

昨日《冰冰Show》開工錄影電視台贈滿滿一大盆的紅色蘋果，慶賀2/1大開紅盤奪冠的好收視，也期許新的一年開始《超級冰冰Show》開春節目祭出新企劃、新內容，增加小朋友PK賽，滿滿的可愛要來填滿觀眾的心，團隊特地挑選「大大小小」的蘋果，祝福大人以及小朋友歌手們，新的一年每一個人都要「健康平安」是最重要的。《超級冰冰Show》新企劃單元，希望培養台灣更多歌唱幼苗，把精采節目帶給觀眾。

白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》昨開工。（民視提供）白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》昨開工。（民視提供）

一收到寓意平安的紅蘋果，主持人白冰冰與陽帆都感受到滿滿心意，陽帆說新單元增加小朋友歌唱單元「超級孩子王」以及大咖來賓「藝界人生」講述感人故事，讓節目更多層次更多元。

白冰冰也說感謝民視這麼用心用「大大小小」的蘋果，讓她這顆「大蘋果」帶著這麼多「小蘋果」把歡樂帶給大家，也提到一開春的遺憾新聞，讓白冰冰說平安健康真的很重要。

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