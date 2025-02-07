曾為Selina寫歌！鄭興首辦專場拍照被噴水 真實反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手鄭興將於5月24日在TICC舉辦生涯首場大型演唱會《盆地已經長出了森林》，這場演出對於鄭興來說，不只是過去八年音樂旅程的總結，更是對於未來無限可能的展望，非常期待與一路以來支持他的樂迷朋友們溫暖相聚。

鄭興將在TICC開唱。（好的秋工作室提供）

2017年正式出道的鄭興，在八年間，發行了三張正規專輯：《忽然有一天，我離開了台北》、《眼淚博物館》、《盆地》，二張EP：《去你的城市呼吸》、《哪裡都去不了，就想念起你》以及多首單曲。豐沛的創作能量廣獲認可，曾為梁靜茹、光良、Selina等歌手創作，並獲金曲獎「最佳新人獎」、「最佳國語專輯獎」、「年度專輯獎」、「最佳編曲人獎」入圍的肯定。

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鄭興將在TICC開唱。（好的秋工作室提供）

演唱會取名《盆地已經長出了森林》來自鄭興的創作〈盆地〉中的一句歌詞。對鄭興來說舞台上的自己就像一棵獨自佇立的樹木，八年音樂的旅程，就像一顆種子從萌芽開始逐漸成長的過程；在被大家看見的向上伸展的枝椏之外，他同時也在向下探索著自己的無限可能；在那些大家熟知的鄭興之外，他其實也有著不同型態的枝條、不同顏色的葉子；這是他想在這場演出中展現給所有樂迷朋友們完整的、更加豐富的鄭興。而在台下的聽眾朋友，每個人也都是一棵獨立的樹木，大家匯聚在一起就成了一片森林。

演唱會主視覺海報拍攝過程中，鄭興以真實的苔蘚與植物裝飾自己，融入大自然的懷抱，象徵著演唱會的主題——從「盆地」到「森林」的轉變。為了呈現更加真實的森林氛圍，攝影師特別要求助理在拍攝過程中對著鄭興灑水，讓他彷彿置身於潮濕的森林之中，鄭興也忍不住笑說：「原來『喝露水就飽了』是這種感覺！」讓這次拍攝充滿趣味。

鄭興將在TICC開唱。（好的秋工作室提供）

對於演出曲目的選擇，鄭興及團隊花費了近一年的時間，反覆思索及考量，曾舉辦過近百場專場演出的他，在以往的演出中，總不得不做出取捨，但這次他以一個「貪心」的心情，想把一切都呈現給樂迷。匯聚了第一張專輯到現在每個階段的自己、比較少演出的曲目、自己喜愛的他人的作品，以及寫給別人的歌。並找來鍾濰宇擔任音樂總監，搭配全面升級的音樂及舞臺配置，《盆地已經長出了森林》將成為一次階段性總結。

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