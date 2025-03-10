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娛樂 音樂

史上第一人！青峰新加坡「荒唐」要求曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠《二十年一刻》巡演抵達東南亞唯一一站新加坡，率先揭曉全「新」舞台，「一加一」魔方空間加上新加坡專屬的「二十」公尺長延伸台，打造與觀眾最近距離的「一刻」，上萬觀眾三小時歡呼聲震天，全場狂跳不停，青峰笑說：「上次來新加坡舉辦演唱會是2014 年，果然等十年是有效的！」

蘇打綠《二十年一刻》新加坡站揭曉全新舞台。（緒風提供）蘇打綠《二十年一刻》新加坡站揭曉全新舞台。（緒風提供）

團長阿福回憶起新加坡是第一個邀請蘇打綠辦演出的地方，如今《二十年一刻》演唱會也從新加坡開始進入倒數階段，話音剛落，台下歌迷立刻高喊：「我不允許！」青峰妙回：「除非你可以讓新加坡室內空調調高到25度」台上台下氣氛熱絡讓團員聊到欲罷不能，更自嘲再聊下去「會被誤以為是相聲團體！」

「魔方四方螢幕」靈活變幻。（緒風提供）「魔方四方螢幕」靈活變幻。（緒風提供）

蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）

暌違十年的演唱會，上萬觀眾歡呼聲三小時不間斷，快歌段落更是全場狂跳不已，阿福稱讚新加坡「眼光獨到」，在登上台北小巨蛋前、2007 年就邀請蘇打綠來舉辦專場《今年夏天特別綠》，青峰則自曝此趟有一個連自己都覺得荒唐的要求，原來新加坡室內空調強勁，連阿福都冷到把空調關掉，雖然他自備長袖衣物但還是怕扛不住，斗膽詢問當地工作人員：「請問你們有暖器嗎？」更感謝貼心的工作人員花了二小時問遍各大電器行，幫他在這座全年高溫的城市找到一台暖風機。團員們在台上狂笑不已：「你應該是史上第一個在新加坡找暖爐的人吧！」

《控制狂》點燃現場熱情。（緒風提供）《控制狂》點燃現場熱情。（緒風提供）

曾預告2025各站演出將依據城市場館特色量身打造，蘇打綠在新加坡首度揭曉全新雙舞台設計，兩塊遙相呼應的「魔方四方螢幕」靈活變幻，四季氣息營造嶄新的沉浸式感受。演唱〈當我們一起走過〉時，團員並肩站立於延伸走廊共築同一陣線；〈無眠〉彷彿穿越溫熱的回憶隧道，〈說了再見以後〉雙螢幕映照歌詞意境、透出情緒心境，而〈喜歡寂寞〉則宛如從赤道踏上極地，視聽饗宴感受情緒的極端對比。

蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）

進入夏樂章，氣氛瞬間沸騰，〈狂熱〉前奏一下全場炸裂狂跳，熱力席捲整個場館；〈控制狂〉更讓現場熱情全面失控，當阿龔走上伸展台大秀舞姿，觀眾彷彿被「控制」般瘋狂一起舞動，歡呼聲層層疊起震撼全場，而當青峰大喊：「新加坡的朋友全部跳起來！」全場瞬間同步躍起，氣氛全面引爆，將現場推向最高潮。

蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）

蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）蘇打綠《二十年一刻》新加坡站。（緒風提供）

蘇打綠於新加坡站的開跑也意味著二十歲即將過完，巡演開始進入倒數。而巧合的是，在經典的點歌環節中，觀眾在有限的時間內，不約而同地點選了三首來自《夏／狂熱》專輯的歌曲，讓團員笑稱：「大家是不是已經準備好迎接夏天了？」並幽默邀請大家四月底一同前往倫敦站，在著名的Wembley Arena溫布利館體育館，感受夏專裡的澎湃搖滾。隨著新加坡場的完美落幕，蘇打綠《二十年一刻》巡演也將繼續航向澳洲、倫敦、柏林、東京，串聯曾造訪的復刻專輯城市，各站售票資訊敬請關注「蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會」社群平台。

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