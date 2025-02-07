傳汪小菲夫婦感情陷低潮 張穎穎開噴揭內情：被逼著當媽幫他擦屁股

汪小菲（左）、張穎穎。（翻攝自微博）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛在2日猝逝，前夫汪小菲得知噩耗後趕緊抵台，不僅在鏡頭前鞠躬苦求媒體多說大S好話，還稱大S永遠是自己的家人。不過，他種種舉動引起昔日小三張穎穎不滿，忍不住出面吐槽對方是刻意深情人設，稍早更二度發文直呼：「誰跟他在一起，誰就被逼著要學會當媽隨時給他擦屁股。」

張穎穎今（7）日才爆料汪結婚第二年就出軌，痛轟「喝人血吃人肉」，而汪小菲至今仍未對具俊曄與張穎穎的發文做出回應，據了解汪小菲好友李進良昨晚原本要去探望汪小菲夫婦不過汪小菲狀態不太好決定改日，而Mandy過去也曾喊話希望大家別再攻擊汪小菲、有事就衝著她來，不過如今網上則傳出汪小菲和老婆Mandy婚姻陷入低潮。

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張穎穎發文。（翻攝自微博）

而張穎穎稍早則在發文，「看似給現任澄清，其實轉移戰火給她。這招真的百試百靈。誰跟他在一起，誰就被逼著要學會當媽隨時給他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖，早日奔向美好生活，你會感動世間還是如此美好。」貼文一出再次引起關注。

至於有網友問張穎穎當初是否是小S老公介紹她給汪小菲認識，她則火大回應：「不是！我根本不認識！你也被洗腦了。」

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