汪小菲闖直播幹譙張蘭！ 律師分析「2動機」：太超過了

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世，她的骨灰由家人搭乘私人包機護送回台，卻一度傳出包機等事宜及費用是由前夫汪小菲處理，網友還挖出背後造謠者竟是張蘭乾兒子，對此，汪小菲昨（6日）闖入直播幹譙髒話，痛轟母親造謠；律師陳君瑋今分析張蘭的動機，直言太超過了。

汪小菲怒嗆媽媽張蘭三字經。（翻攝自微博）

陳君瑋今（7日）於臉書發文指出，假設真是張蘭找網軍帶風向，那這場直播秀的目的有2個可能，分別是「張蘭把子彈自己收下，救兒子」和「故意讓母子不和畫面公開，炒流量」。他坦言，不管如何，張蘭消費大S和自己兒子，這太超過了。

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張蘭乾兒子夏健日前公開在直播中造謠稱「此次包機是汪小菲主動聯繫解決，他不允許大S的骨灰像行李被運回，要讓大S體體面面的歸來。」張蘭不僅未發聲闢謠，還為相關影片按讚，使得汪小菲遭小S發出聲明駁斥。

針對包機費用一事，汪小菲昨日在張蘭直播時，發語音訊息飆罵，「我XX招誰惹誰了，你說我包機，我XX什麼都不說，妳們為什麼老是這樣？我XXX，X你們全家。」張蘭愣住數秒後才回話：「我什麼時候說了？」因罕遭兒子痛罵而震懾住。

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