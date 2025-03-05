陳致遠爆打假卡遭餐廳開除！ 現身工地「做工畫面」流出

陳致遠日前遭爆「打假卡」被餐廳開除。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前職棒球員陳致遠去（2024）年7月和妻子林秀琴，投入6位數資金在新北市永和投資港式茶餐廳，結果傳出他疑似「打卡造假」遭開除。為了養家餬口，他近日改到工地做工，畫面曝光後，林秀琴也罕見發聲。

事件回顧：不只打假球！陳致遠爆「打卡造假」被餐廳開除 經紀人回應了

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資深媒體人林俊宏日前在節目《下班鏡來講》爆料，好友是陳致遠任職茶餐廳的老闆，先前陳致遠在該店上班的消息曝光後，遭到網友群起抵制，好友氣炸卻依然忍氣吞聲。結果近日調閱店內監視器發現，陳致遠有打卡紀錄卻沒到班，於是忍無可忍將其開除，這讓林俊宏忍不住痛批，「你連這種的也要做，沒有你這麼惡劣的」。對此，陳致遠否認該消息，透過經紀人回應：「沒有」。

林秀琴分享陳致遠工作背影（翻攝自臉書）

為了生計，陳致遠近日改到工地做工，昨（4日）在社群曬出影片表示，「認真做就是要給老婆小孩好生活」。他的愛妻林秀琴也分享老婆視角，秀出陳致遠工作的背影，甜蜜喊話：「謝謝你一肩扛起甜蜜的負擔」，陳致遠則回應，「再辛苦都會讓我們擁有」。

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