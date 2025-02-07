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娛樂 最新消息

棒棒堂開戰SpeXial「火藥味十足」 團員突宣布解散喊不合

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集迎來「荒唐運動會」由六棒迎戰SpeXial成員黃偉晉、明杰、連晨翔、Teddy（陳向熙）及風田組成的「來吧！讓你怕」隊，兩大男子團體同台較勁，預告一出，不少網友直呼：「這是多少人的青春大集合啊！」、「夢幻連動太狂了！」、「時代的眼淚，太經典了！」

阿本（前排左一）與SpeXial明杰、連晨翔、Teddy、黃偉晉、風田與六棒小杰（後排左一）、小煜、王子、敖犬、阿緯及威廉分組競賽。（TVBS提供）阿本（前排左一）與SpeXial明杰、連晨翔、Teddy、黃偉晉、風田與六棒小杰（後排左一）、小煜、王子、敖犬、阿緯及威廉分組競賽。（TVBS提供）

雙方從登場就互不相讓，火藥味十足，比賽尚未開始，六棒便率先展開心理戰，王子突擊問黃偉晉：「你是不是在五堅情比較開心？」小煜接著上場：「偉晉，你在娛百搶了威廉的工作？」SpeXial不甘示弱，風田反嗆：「今天你們輸的話，第二季交給我們！」沒想到，王子和威廉一搭一唱地接招：「好像可以喔！我們這團很多人請假！」

六棒與SpeXial的年齡與身高差距成為另一看點，平均39歲的六棒與平均年齡33歲的SpeXial形成「前輩VS後輩」的對抗，身高更是明顯對比。SpeXial成員平均身高180以上，最高的風田更達189公分，站在167公分的阿緯旁邊，儼然是爆笑版的「最萌身高差」，威廉笑到不行：「阿緯連風田下巴都沒有碰到。」

SpeXial連晨翔（左一）、Teddy、黃偉晉、明杰和風田難得合體。（TVBS提供）SpeXial連晨翔（左一）、Teddy、黃偉晉、明杰和風田難得合體。（TVBS提供）

正式比賽兩邊激烈競爭，SpeXial一開始比數就遭到地主隊的壓制，六棒調侃：「你們會不會開始懷念解散的日子？」SpeXial明杰藉此澄清：「我們沒有對外說過解散，但今天就正式宣布解散吧！」成員之一的連晨翔更幽默補槍：「合不起來，就不要硬合了！」突如其來的「解散宣言」，讓眾人笑翻。為了扳回一城，他們一起信心喊話：「敬老尊賢的環節正式結束，下半場我們不讓了！」

此外，阿本繼拔河挑戰後，再度參與節目，擔任裁判以及SpeXial的最強助攻，他笑說：「上次拔河錄完累到不行，回去看了一個月中醫，結果又被徵召，但這次黃金組合拚輸贏，當然不能錯過啦！」他也透露已經預約好按摩，要在收工後好好修復身體。

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