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娛樂 最新消息

黃明志悔瞎挺孫生 長文認錯：斷章取義毀自己

馬來西亞歌手黃明志（前右2）與擊敗人團隊。（翻攝自臉書）馬來西亞歌手黃明志（前右2）與擊敗人團隊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志曾經邀請YouTuber孫生合作拍攝MV，近日孫生深陷性騷擾風波，今（9）日黃明志承諾會給出說明，稍早他已與「擊敗人團隊」共同發出道歉啟事，對於「讓觀眾感到不適和困惑，我們深感抱歉」。

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先前黃明志曾提起「男生記得要好好保護自己」，並以馬來西亞法律指出女性在性騷擾或性侵案件勝率高達九成。今晚發出的道歉啟事當中，黃明志與擊敗人團隊先表示影片已關閉營利，接著，他對於影片中言論令觀眾不適和困惑衷心致歉。

黃明志與擊敗人團隊今晚稍早發出悔過書。（翻攝自臉書）黃明志與擊敗人團隊今晚稍早發出悔過書。（翻攝自臉書）

黃明志解釋「1分鐘縮短版」是透過另一種剪輯方式讓觀眾能聽到更多談話內容，但是在拍攝影片過程中，卻因後期剪輯精簡內容，將部分過激言論放在一起「這是吃瓜群眾過往的一貫剪輯風格，但同時也不小心將其他有價值的對話刪除」。在道歉啟事中，黃明志與擊敗人團隊強調：「本團隊也是分兩派在爭論對與錯，最後認為這樣剪輯做法並不合適，甚至可以說是“自己斷章取義自己的影片”」。

YouTuber孫生近期深陷性騷擾風波。（翻攝自臉書）YouTuber孫生近期深陷性騷擾風波。（翻攝自臉書）

黃明志與擊敗人團隊說將從中吸取教訓，確保未來影片能更加謹慎與負責，避免任何不當剪輯出現，並完整表達吃瓜群眾思想。團隊也重新檢討、改進未來剪輯風格與內容，也承諾建立更嚴格的過濾機制，確保每一段話語表達都符合應有風格，更保證會認真考慮是否應該停止吃瓜群眾的影片更新，直到能夠確保內容在富有娛樂性的基準上，也要有的責任感和正確性。

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最後，黃明志與擊敗人團隊指出「一個論點會有多種解讀方式，我們不能讓所有人滿意或喜歡，但錯了我們就改進」並將此篇發文視為「悔過書」，希望社會大眾能夠接受。

來自擊敗人團隊及黃明志的【道歉啟事】

備註：以下的影片已關閉盈利

首先，我們衷心的向大家致歉，對於之前影片中我們與師傅之間的言論，讓觀眾感到不適和困惑，我們深感抱歉。

關於這次的“1分鐘縮短版”，我們是通過另一種剪輯方式，希望能讓大家聽到更多我們談話的內容。在拍攝影片的過程中，我們曾針對孫生這起案件進行了深入的討論，也涉及了其他一些議題。可是，在後期剪輯過程中，由於影片的長度過長，我們為了精簡內容，將部分過激的言論放在了一起，這是吃瓜群眾過往的一貫剪輯風格，但同時也不小心將其他有價值的對話刪除。

本團隊也是分兩派在爭論對與錯，最後認為這樣剪輯做法並不合適，甚至可以說是“自己斷章取義自己的影片”。

擊敗人團隊深感自責並決心從中吸取教訓，確保未來的影片能更加謹慎與負責，避免任何不當剪輯的出現，並完整地表達吃瓜群眾節目的思想。

我們當下重新檢討，並改進團隊未來的剪輯風格與內容，建立更嚴格的過濾機制，確保每一段話語的表達都符合應有的標準。甚至，也會認真考慮是否應該停止吃瓜群眾的影片更新，直到我們能夠確保內容在富有娛樂性的基準上，也要有的責任感和正確性。

一個論點會有多種解讀方式，我們不能讓所有人滿意或喜歡，但錯了我們就改進，也非常感謝大家給我們意見，讓我們有進步的空間。

擊敗人團隊在這裡代表黃明志工作室所有人，為我們錯誤的呈現方式，致上十二萬分的歉意，請大家能接受我們這份「悔過書」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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