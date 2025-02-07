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具俊曄聲明感動全網！醫師讚「看過最值得愛與尊敬的男人」

大S丈夫具俊曄發出聲明感動全網。（翻攝自VOGUE Taiwan YT）大S丈夫具俊曄發出聲明感動全網。（翻攝自VOGUE Taiwan YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲。丈夫具俊曄沉默多日，於昨（6）晚沉痛發出聲明，表態會將遺產讓給S媽，自己最後該做的就是「保護熙媛最愛的全部」，聲明感動許多人，醫師姜冠宇看完也大讚直呼「最值得愛與尊敬的男人」，同時痛批汪小菲「仇人的眼淚最恐怖」。

具俊曄昨晚在IG發出聲明感動全網，醫師姜冠宇看完後在臉書有感而發寫下，「這真的是我看過最值得愛與尊敬的男人之一」，感嘆要不是當時的禁愛令，大S或許不用經歷劫數，點出自大S離世以來，具俊曄始終躲在山谷，「那才是一個男人真正愛一個女人的反應」。

姜冠宇接著痛批汪小菲，當初離婚鬧得難看，事後卻搞高調，「仇人的眼淚，最恐怖，明眼都知道是醉翁之意不在酒的傳統功夫，怎麼想都讓人不寒而慄」。文章曝光後，網友紛紛認同表示，「全留給S媽！光這句，就夠了！了不起！」、「歐巴真是個好男人」。

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